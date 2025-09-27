E rëndë në Kombinat! Burri qëllon me armë zjarri burrin e motrës, ngjarja ndodhi...
Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 16:20
Aktualitet
Një ngjarje me armë zjarri ka tronditur mbrëmjen e sotme zonën e Kombinatit në Tiranë.
Sipas burimeve, konflikti ka ndodhur mes dy personave të afërt në familje, ku një shtetas ka qëlluar me armë zjarri dhëndrin e tij, duke e lënë të plagosur në këmbë.
Të dy personat mësohet se kanë qenë nën efektin e alkoolit në momentin e përplasjes. I plagosuri është dërguar në spital, jashtë rrezikut për jetën, ndërsa autori është vënë menjëherë në pranga nga policia.
Blutë e kryeqytetit po hetojnë për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes.