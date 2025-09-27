E lë në baltë edhe kapiteni me penallti, Mançester Junajtid pëson tjetër disfatë në kampionat
Fitorja me Çelsin në javën e kaluar la të mendohej se problemet e Mançester Junajtid ishin drejt zgjidhjes. Por që në ndeshjen e radhës, skuadra e Ruben Amorim, ka treguar se në fakt problemet e “djajve të kuq” për momentin nuk kanë një zgjidhje.
Ata janë mposhtur në transfertë, duke u ndalur nga ekipi i Brentfordit këtë radhë, i cili i ka kapërcyer në renditje duke e lënë Mançester Junajtid përsëri jashtë 10-shes së parë në renditje dhe shumë larg pretendimeve për zonën e Europës që në këtë pikë të kampionatit.
Dy gola të Tiago në 20 minutat e parë të ndeshjes ia vështirësuan shumë punën Junajtid, që ia doli të kthehej në lojë me Seshkon në minutën e 26-të.
Më pas, skuadra e Amorim shtoi sulmet dhe kishte mundësinë e artë që të barazonte shifrat me penalltinë e kapitenit Bruno Fernandes. Por gjuajtja e tij u prit nga Kelleher, duke dëshpëruar “djajtë e kuq” të cilët e kërkuan golin deri në fund.
Megjithatë, goli do të vinte në anën tjetër me Jensen, i cili në shtesën e ndeshjes vulosi fitoren 3-1 të Brentfordit dhe ka lëkundur seriozisht pankinën e Ruben Amorim.