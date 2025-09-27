LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

E lë në baltë edhe kapiteni me penallti, Mançester Junajtid pëson tjetër disfatë në kampionat

Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 16:05
Sport

E lë në baltë edhe kapiteni me penallti, Mançester

Fitorja me Çelsin në javën e kaluar la të mendohej se problemet e Mançester Junajtid ishin drejt zgjidhjes. Por që në ndeshjen e radhës, skuadra e Ruben Amorim, ka treguar se në fakt problemet e “djajve të kuq” për momentin nuk kanë një zgjidhje.

Ata janë mposhtur në transfertë, duke u ndalur nga ekipi i Brentfordit këtë radhë, i cili i ka kapërcyer në renditje duke e lënë Mançester Junajtid përsëri jashtë 10-shes së parë në renditje dhe shumë larg pretendimeve për zonën e Europës që në këtë pikë të kampionatit.

Dy gola të Tiago në 20 minutat e parë të ndeshjes ia vështirësuan shumë punën Junajtid, që ia doli të kthehej në lojë me Seshkon në minutën e 26-të.

Më pas, skuadra e Amorim shtoi sulmet dhe kishte mundësinë e artë që të barazonte shifrat me penalltinë e kapitenit Bruno Fernandes. Por gjuajtja e tij u prit nga Kelleher, duke dëshpëruar “djajtë e kuq” të cilët e kërkuan golin deri në fund.

Megjithatë, goli do të vinte në anën tjetër me Jensen, i cili në shtesën e ndeshjes vulosi fitoren 3-1 të Brentfordit dhe ka lëkundur seriozisht pankinën e Ruben Amorim.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion