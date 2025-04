Zbardhen detajet! Komisionerja e BE, Kos, takim "kokë më kokë" me Altin Dumanin

Gjatë qëndrimit në Tiranë komisionerja e BE për zgjerim Marta Kos për më shumë 60 Minuta është takuar me drejtues të institucioneve të drejtësisë, me kreun e SPAK Altin Dumani, atë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë Ilir Rusi, kryeprokurorin Olsian Çela dhe kreun e ILD Artur Metani.

Komisionerja është interesuar të dëgjojë prej tyre se si është duke vijuar zbatimi reformës në drejtësi dhe sfidat e përditshme të organeve të drejtësisë.

Javët e fundit kreu delegacionit të BE në Tiranë Silvio Gonzato ka qenë në zë i fortë në mbështetje të pavarësisë të organeve të drejtësisë duke kundërshtuar sulmet ndaj SPAK dhe ato ndaj kreut të prokurorisë së posaçme Altin Dumani.