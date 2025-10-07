Xhaxhai iu plagos dje në Gjykatën e Apelit pas gjyqit për pronën, flet nipi i Ragip Kurtaj: Vrasësi është i zhytur në ....
Shkëlqim Kurtaj, nipi i Ragip Kurtaj, i cili mbeti i plagosur ditën e djeshme së bashku me djalin e tij, ka folur sot për Report TV, ndërsa fajtorin kryesor për ngjarjen bën ish-kryebashkiakun e Shkodrës, Lorenc Luka.
Shkëlqim Kurtaj tregon se xhaxhai i tij nuk ka pasur asnjëherë probleme me njeri, por se pala tjetër, Gjon Shkambi, ka bërë intriga si dhe ka falsifikuar dokumentet gjyqësore për një pronë që nuk i përket.
Ai tregon se Gjon Shkambi dhe nipi Elvis Shkambi, i cili është gjithashtu dhe autor i vrasjes së gjyqtarit Astrit Kalaja, është zhytur në borxhe për të paguar gjyqet lidhur me këtë pronë dhe se janë detyruar të vijnë deri në këtë pikë për shkak se shteti prej vitesh nuk i ka dhënë zgjidhje.
“Lorenc Luka, po e deklaron si e ka bërë komplet supën që është gatuar dhe iku dhe ai rahmetliu (gjyqtari). Këto nuk kanë bërë asnjë asgjë se xhaxhai im nuk ka marrë gjë me zor dhe as nuk ka pasur ndonjëherë probleme me njeri.
Ka qenë punonjës i Policisë së Shtetit. As paguar lek dhe as nuk ka korruptuar askënd në jetë. Këto kanë kërkuar të drejtën e vet, i lanë në dorë drejtësisë dhe çfarë u çuan dhe bërë këta djem dje.
Nuk i marr vesh se çfarë është bërë.. Kanë 30 vite dhe nuk e kanë ndarë shapin prej sheqerit. Tani janë çuar për ta ndarë me pushkë me pushkë të vazhdojnë. Vranë gjyqtarin në mes të sallës së gjyqit. Nuk e di se kush ka gisht në këtë punë. Mund të ketë dhe roja. Vetëm në filma i kemi parë këto skena. Ndoshta kanë paguar dhe rojën.
Kanë bërë të gjitha intrigat. Këta janë detyruar për të ardhur deri në këtë pikë. Ai që ka bërë vrasjen dje, janë të zhytur në lek me fajde duke paguar gjyqësorin. Janë detyruar se shteti nuk i ka dhënë shteti.
Të gjitha i kanë pasur false dokumentet. Pse i ka çuar drejtësia deri në këtë pikë? Prona do të jetë e xhaxhait dhe ngjarjen ta vazhdojë drejtësia. Është në dorë të shtetit”, tha Shkëlqim Kurtaj.