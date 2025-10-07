LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Gara për kreun e SPAK, Elvin Gjokaj dorëzon kërkesën, kush janë dy kandidatët për kryeprokuror

Lajmifundit / 7 Tetor 2025, 15:53
Aktualitet
Gara për kreun e SPAK, Elvin Gjokaj dorëzon kërkesën, kush

Elvin Gjokaj ka dorëzuar kërkesën për të garuan si kryeprokuror në SPAK.

Ne datën 8 tetor përfundon afati i vendosur nga KLP për çdo prokuror i cili ka ambicie për të konkurruar për drejtimin e SPAK, me një mandat trevjeçar. Ndërsa ka nisur numërimi mbrapsht, deri në këto momente e ka dorëzuar platformën vetëm Klodian Braho, ndërsa pritet ta shprehin interesin edhe Doloreza Musabelliu, Adnan Xholi dhe Sotir Kllapi.

Me Altin Dumanin në ikje, por që duket se po jep mbështetjen e tij në hije, e sigurt është që disa nga prokurorët e posaçëm që do të hyjnë në garën për marrjen e stafetës së radhës e kanë nisur fushatën e tyre shumë përpara se ajo të çelej nga KLP.

Ashtu siç është e sigurt se llogaritja e votave të këshillit të përbërë nga 11 anëtarë ka nisur përpara zyrtarizimit të emrave./tch

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion