LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Rama përdor jetën e një gjykatësi për të kaluar Kodin e diktaturës”- Vrasja e Astrit Kalasë, Berisha: Sistemi i drejtësisë ka falimentuar

Lajmifundit / 7 Tetor 2025, 15:54
Aktualitet

“Rama përdor jetën e një gjykatësi për të

Kryetari i Partisë Demokratike, teksa ka dënuar aktin e rëndë të vrasjes së gjykatësit, Astrit Kalaja ka fajësuar kryeministrin Rama, duke thënë se “po përdor jetën e një gjykatësi për të kaluar kodin e ri penal”.

Sipas Sali Berishës, “sistemi i drejtësisë ka falimentuar”, ndërsa theksoi se ky është rasti më flagrant i vetëgjyqësisë.

Berisha: Se nuk ka asnjë përgjegjësie dhe nuk mban askush përgjegjësi. Ramaduro thotë fajin e ka kodi penal. Ai kod që lejon dënimet nga më të mëdhatë. Ministrat, apo pseudoministrat e tij në kor thonë fajin e ka arma pa lejë. Po njerëz më të shpifur se këta nuk mund të ketë, këta turpërojnë qytet, fshat, krahinë, fis e cdo gjë.

Kjo është një përpjekje e Edi Ramës për të kaluar kodin “Rakipi”, kodin e narkodiktaturës. Shfrytëzon gjakun, jetën e një gjykatësi për të kaluar  kodin e diktaturës.

Kush e pengonte dedektorin, kush e pengon që salla e gjyqit të ketë roje? I pengon korrupsioni dhe mungesa e përgjegjësisë. Ky është rasti më flagrant i vetëgjyqësisë, por ka plot raste të tjera.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion