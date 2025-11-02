Vrau kushëririn e tij në Gjorm të Vlorës, arrestohet Bertil Alliaj i dënuar me 35 vjet burg për masakrën e Çoles (VIDEO)
Policia e Vlorës ka arrestuar autorin e dyshuar të vrasjes së ndodhur mbrëmjen e kaluar (1 nëntor) në fshatin Gjorm, ku humbi jetën 36-vjeçari Dalan Alliaj.
Sipas burimeve zyrtare të Policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:00 të mbrëmjes së djeshme, në rrugën përpara banesës së autorit të dyshuar, pas një konflikti për motive të dobëta.
Gjatë debatit, 32-vjeçari Bertil Alliaj, kushëri i viktimës, dyshohet se e ka qëlluar me armë zjarri, duke i shkaktuar plagë të rënda që i morën jetën në vend.
Menjëherë pas krimit, autori i dyshuar ishte larguar në zonën malore përreth, por forcat e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, në bashkëpunim me grupin hetimor të Prokurorisë, zhvilluan kërkime të pandërprera gjatë gjithë natës. Rreth orës 01:05 të mëngjesit, ai u lokalizua dhe u arrestua në flagrancë.
Bertil Alliaj ishte i dënuar më parë në mungesë për Masakrën e Çoles në vitin 2015. Në atë ngjarje, pas një sherri banal në një kazino, mbetën të vrarë tre të rinj: Akil Hasanaj, Ardi Velaj dhe Albi Limaj.
Bertil Alliaj u dënua me 35 vjet burg në mungesë, por autoritetet nuk arritën ta kapin, çka solli në një tjetër tragjedi.