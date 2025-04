Vrau bashkatdhetarin me disa plumba në zemër dhe mushkri pas sherrit në lokal, dënohet me 20 vjet burg Mikea Zaka

Më 20 vite burg është dënuar 23-vjeçar Mikea Zeka, i cili vrau me armë zjarri bashkëkombësin shqiptar, Kasem Kasmi, duke e qëlluar me dy plumba në zemër dhe mushkri dhe la të plagosur tre të tjerë që ishin me viktimën.

Prokuroria kishte kërkuar të dënohej me 30 vjet burg, (20 për vrasjen me dashje, 3 vjet për secilën nga tre tentativat për vrasje plus 1 vit tjetër për mbajtjen pa leje).



Dënimi iu zbrit me një të tretën e reduktimit të lejuar nga gjykimi i shkurtuar, në 20 vjet. Dhe, nëse i pandehuri nuk apelon, ai mund të marrë një ulje të mëtejshme prej 1/6.

Zaka akuzohej se kishte qëlluar të paktën gjashtë të shtëna nga pistoleta e kalibrit 7.65 që mbante në mënyrë të paligjshme në drejtim të Kasmit, i cili vdiq, ndërsa tre të tjerët, vëllai i viktimës, Ervin Kasmi dhe vëllezërit Klevin dhe Alvider Hidraliu, u plagosën rëndë.

NGJARJA

Ngjarja ka ndodhur në mars të vitit 2024. Mikea Zaka ka qenë në Shake Bar me disa miq kur është arritur nga grupi i viktimës, Kasem Kasmi. 27-vjeçari kishte parkuar dysh makinën dhe ishte nisur drejt tavolinës së djalit me tre persona të tjerë.



Ata filluan të debatonin dhe në një pjesë të sekondës Zaka nxori armën, duke gjuajtur drejt tyre dhe duke lënë të vrarë Kasem Kasmin.

Menjëherë pas vrasjes, grupi u largua, por u ndalua nga oficerët e Policisë së Frosinone.

Mikea Zaka më vonë u dorëzua. Ai tha se kishte qëlluar për vetëmbrojtje dhe se në të kaluarën kishte patur konflikte me Kasemin sepse kishte filluar të dilte me ish-in e viktimës.