Vrau babanë në banesë dhe u arratis, arrestohet 25-vjeçari në Durrës

Lajmifundit / 28 Tetor 2025, 15:34
Aktualitet

Vrau babanë në banesë dhe u arratis, arrestohet 25-vjeçari

Është vënë në pranga 25-vjeçari Marjan Kodheli, i cili dyshohet se vrau me thikë babanë e tij në banesë.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur mesditën e sotme në Durrës.

Nga informacionet paraprake dyshohet se djali vuante nga probleme të shëndetit mendor.

Autori është identifikuar si Marjan Kodheli, ndërsa viktima Pjetër Kodheli. Ngjarja ka ndodhur në zonën e Shkallnurit.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 13:00, shtetasi M. K., 25 vjeç, dyshohet me probleme të shëndetit mendor, ka vrarë me mjet prerës (thikë), babanë e tij, shtetasin P. K., 69 vjeç, në banesën e tyre, në fshatin Shkallnur.

Shërbimet e Policisë, menjëherë pas njoftimit, kanë shkuar në vendngjarje, kanë rrethuar zonën dhe po kryejnë kontrolle intensive, me qëllim kapjen e 25-vjeçarit.

Ndërkohë, grupi hetimor po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e rrethanave të rastit.

 

