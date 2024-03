Vrasja e Grei Bihucit në Fier pas zënkës në rrjetet sociale, Prokuroria kërkon “burg” për dy kushërinjtë

Prokuroria e Fierit ka kërkuar ‘Arrest në burg’ për Florjan dhe Klajdi Mukën, dy kushërinjtë të akuzuar për vrasjen e 19-vjeçarit Grei Bihuci pak ditë më parë në qytetin e Fierit. Ata akuzohen për ‘Vrasje me paramendim’ e kryer në bashkëpunim dhe ‘Prodhimi, blerja apo shitja e armëve të ftohta’

“Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, në bashkëpunim me policinë gjyqësore, bënë të mundur dokumentimin e plotë ligjor të ngjarjes së ndodhur më datë 11.03.2024, në qendër të qytetit të Fierit, përballë Bar restorant “Piazza”, ku rreth orës 11.30, shtetasit F.M dhe K.M në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë goditur me një mjet të mprehtë (thikë) shtetasin G.B, ku si pasojë e plagëve humbi jetën.

Në lidhje me këtë ngjarje, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier regjistroi në datën 11.03.2024 çështjen penale nr. 382, për veprat penale “Vrasje me paramendim”, e kryer në bashkëpunim dhe “Prodhimi mbajtja blerja apo shitja pa leje e armëve te ftohta”, parashikuar nga nenet 78/1- 25 dhe 279/2 të K.Penal, në ngarkim të shtetasve F.M dhe K.M.

Po ashtu, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Juridiksionit të Përgjithshëm Fier ka kërkuar në gjykatë caktimin e masave të sigurimit me karakter shtrëngues “Arrest në burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit Procedurës Penale, ndaj shtetasve F.M dhe K.M.

Në vijim, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, shpreh angazhimin e plotë për një hetim të plotë dhe gjithanshëm të kësaj ngjarjeje, me qëllim hetimin e thelluar të motivit, shkaqeve apo përfshirjen e personave të tjerë në këtë ngjarje të rëndë”, njofton prokuroria.

I riu ndërhyri për të ndaluar sherrin, por mbeti vetë viktimë. Konflikti ka nisur dy kushërinjëve Florjan dhe Klajdi Muka, të cilët sherrin e kanë pasur me Olsi Serjanin dhe një tjetër djalë të mitur.

Debatet kanë nisur në rrjetet sociale, fillimisht në rrjetin Snapchat për “like”, e më pas në llogari të tjera të tyre sociale.

Mukët, Serjani dhe shoku i tij i mitur e kanë lënë dje të takohen për t’u sqaruar. Me Olsin ka qenë edhe Grei Bihuci, i cili nuk ka pasur asnjë lidhje me konfliktin.

Sa janë takuar, biseda është fryrë në debat të agravuar, deri në përdorim thikash. Bihuci ka tentuar të ndal sherrin, por mbeti vetë viktimë, pa asnjë lidhje me konfliktin.

Grei Bihuci ishte nxënës i shkollës profesionale “Petro Sota” në degën TIK. Pasdite, Grei punonte si kamarier në një lokal në qendë të qytetit.