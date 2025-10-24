Vrasja e gjyqtarit Astrit Kalaja/ Gjon Shkambi rikthehet të hënën në Gjykatën e Apelit! Çfarë pritet të ndodhë më 27 tetor
Në gjykatën e Apelit do të rikthehet të hënën më 27 tetor Gjon Shkambi por kësaj radhe si person që kërkon ti hiqet masa e sigurisë të vendosur nga shkalla e parë pasi akuzohet se bashkë me nipin e tij Elvisi vranë gjyqtarin Astrit Kalaja.
Sipas të dhënave seanca pritet të nis në orën 10 me gjyqtar relator Gent Shala.
Autori Elvis Shkambi nuk ka ankimuar vendimin e shkallës së parë duke u pajtuar më masën arrest burg pa afat.
Ndërkohë mësohet se bashkë me Gjon Shkambin Apeli do të shqyrtojë edhe ankimimin e bërë nga Banush Koxhaj ky i fundit punonjës sigurie në Gjykatën e Apelit.
Ngjarja e rëndë u regjistrua në datën 6 tetor ku Elvis Shkambi bashkë me xhaxhin e tij Gjonin ku prisnin një vendim sa i takon konflikteve që kishin me 31 familje për çështje pronësie.
Pasi gjyqtari Astrit Kalaja vendosi kundër tyre, Elvisi nxjerr nga brezi një armë zjarri dhe qëllon mbi Kalanë duke e lënë të vdekur në vend.
Po me të njëjtën armë ai qëllon edhe në drejtim të palës në proces por që fatmirësisht nuk pësuan dëmtime të mëdha.
Pas krimit ai priti policinë ku dhe dorëzoi armën e zjarrit. Në deklarimet e tija ai ka shprehur pendesë e ndërsa tha se ndaj tij është bërë padrejtësi.