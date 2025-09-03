LEXO PA REKLAMA!

Vodhi një shumë parash në një banesë, shpallet në kërkim 22-vjeçari në Korçë

Lajmifundit / 3 Shtator 2025, 14:38
Aktualitet

Vodhi një shumë parash në një banesë, shpallet në

Një 22-vjeçar është shpallur në kërkim nga Policia e Korçës pasi dyshohet se ka vjedhur një shumë lekësh, një shtetasi në banesë.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

Njoftim i Policisë:

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Devoll referuan materialet në Prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin A. D., 22 vjeç, banues në Thumanë, Krujë, pasi dyshohet se i ka vjedhur një shumë lekësh, një shtetasi, në banesë.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, për veprime të mëtejshme.

 

 

 

 

 

 

 

