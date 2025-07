Vodhën 409 mijë euro në kompaninë e metrazheve në Tiranë, arrestohet punonjësi, financierja në kërkim

Nje shume prej 409 mije eurosh eshte vjedhur nga nje kompani tekstilesh ne Tirane ndersa policia tha se autore te ngjarjes jane dy punonjes, njeri prej te cileve tashme eshte arrestuar.

Financierja e perfshire ne ngjarje mesohet se eshte shpallur ne kerkim.

Njoftimi:

Finalizohet pas 6 muajsh hetime me metoda proaktive, operacioni policor i koduar “Doublefront”.

Vodhën 409 000 euro nga subjekti ku ishin të punësuar, duke shpërdoruar detyrat, arrestohet 37 –vjeçari (shpërndarës i porosive), shpallet në kërkim financierja.

Seksioni për Hetimin e Pastrimit të Parave dhe Aseteve Kriminale, si rezultat i hetimeve të kryera me metoda proaktive, për 6 muaj, në drejtimin e Prokurorisë, finalizoi operacionin policor të koduar “Doublefront”.

Në kuadër të këtij operacioni u ekzekutua masa e sigurisë “Arrest në burg”, e caktuar nga Gjykata e Tiranës, për shtetasin E. Sh., 37 vjeç, si dhe u shpall në kërkim shtetasja A. S., 30 vjeçe.

Nga hetimet dyshohet se shtetasi E. Sh. dhe shtetasja A. S. (me detyra respektive shpërndarës i porosive dhe financiere në një subjekt që shiste tekstile me metrazhe), në bashkëpunim me njëri-tjetrin, gjatë periudhës 2023-2024, kanë vjedhur nga ky subjekt, nëpërmjet mashtrimit me faturat e shpërndarjeve, rreth 409 000 euro.

Punohet për kapjen e shtetases A. S.



Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.