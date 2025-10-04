Vjen cikloni i ri! Përmirësim i shkurtër i motit, cfarë ndodh pas të dielës
Pas borës historike që ra në ultësirat e Republikës së Kosovës moti ka filluar të përmirëson sot dhe tani kemi edhe intervale kohore me diell.
Temperaturat po shënojnë rritje dhe erërat e ftohta kanë pushuar.
Gjendja sinoptike do të ndryshojë shumë shpejt në favor të rritjes së temperaturave, por vetëm shkurtimisht, ngase prapë kemi ndryshim mbrëmjen e së dielën.
Si pasojë e afrimit të frontit më të ri të ftohtë ajror i shoqëruar nga një ciklon kalimtar që vjen nga deti të dielën do të fillojnë të fryjnë erëra “të ngrohta” nga jugperëndimi dhe këto erëra janë para-frontale.
Erërat e ngrohta së bashku me rrezet diellore do të ndikojnë në rritjen e dukshme të temperaturave, megjithatë fronti i ftohtë që vjen natën mes së dieles dhe mëngjesin e së hënës do të ndryshojë drejtimin e erëra dhe do të fillojnë të fryjnë prapë erëra të ftohta nga veriu e veriperëndimi.
Erërat e ftohta nga veriu do të shoqërohen nga vranësira të dendura dhe reshje të reja shiu do të fillojnë mbrëmjen e vonshme të së dieles, eventualisht mëngjesin e hershëm të së hënës.
Kësaj radhe temperaturat do të pësojnë ulje, por jo mjaftueshëm për të kushtëzuar reshje bore. Reshje bore priten vetëm në viset e larta malore. Në viset tjera priten reshje shiu nganjëherë në formë të rrebesheve.
Në Shqipëri e diela sjellë mot me diell dhe vranësira si dhe me erëra nga jugu. Në mbrëmje vonë nga veriu do të fillojnë rrebeshe shiu me vetëtima dhe bubullimë vende-vende intensive sidomos në viset bregdetare dhe zonat afër.
Gjatë natës në shumë pjesë të Shqipërisë priten rrebeshe shiu me vetëtima dhe bubullimë. Bubullima priten kryesisht vetëm në zonat bregdetare dhe rajonet jo shumë larg.
Rrebeshe intensive shiu do të fillojnë edhe në Mal të Zi mbrëmjen e vonshme të së dieles, ndërsa në Maqedoni reshje shiu priten mëngjesin e së hënës.
Pra, pas një përmirësimi të motit që presim të dielën, në mbrëmje vonë apo gjatë natës reshje të reja shiu pritet të vijnë në Shqipëri, Kosovë dhe pastaj edhe në Maqedoninë e Veriut.
Erërat relativisht të ftohta nga veriu do të na shoqërojnë dy tri ditët e para të javës së re dhe herë pas here priten reshje lokale shiu. Shumë më shumë vranësira do të kemi në fillim të javës, ndërsa në mes të javës do të kemi më shumë rreze diellore.
Në Shqipëri sidomos në perëndim do të ketë diell që nga fillimi i javës së re pas rrebesheve të mëngjesit të hershëm të së hënës./MeteoBallkan