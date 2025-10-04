Efi i kundërpërgjigjet Mikelës: Ka njerëz që duan të pengojnë rrugën tënde
Efi Dhedhes vendosi sot të japë disa këshilla jete që duket se i drejtohen tërthorazi ish-mikeshës së saj të ngushtë, Mikela Pupës.
Mikela, e ftuar në UëTëFë Show, në Andale Media, foli për herë të parë për prishjen e miqësisë së tyre dhe tregoi mes rreshtave se arsye për ndarjen e tyre ka qenë dhe sjellja e Efit pas popullaritetit që mori në fund të "BBVA" 2.
Tani, Efi postoi disa video në story-t e saj në Instagram, ku nisi të thoshte:
"E nisim ditën me një këshillë pozitive: sa herë të shihni dikë, dëgjoni dikë që mund t'ju ulë vlerat ose energjinë ose t'ju prishë ditën, ju aty merrni akoma më shumë fuqi dhe jepini, se sa më shumë njerëz të flasin keq për ju, do të thotë që jeni në rrugën e duhur."
Më tej, Efi vazhdoi:
"Nëse jeni i mirë me të gjithë do të thotë që diçka nuk shkon me ju sepse njeriu nuk mund të përshtatet dhe të pëlqehet nga gjithkush, pra i bie që po shtireni, kështu që mos gënjeni veten. Mos u mundoni t'i përshtateni çdo shoqërie, por gjeni shoqërinë që ju përshtatet."
Efi vazhdoi të shtjellonte mendimin se "do të ketë njerëz të cilët do të të pengojnë në rrugën tënde", por gjithçka varet nga këndvështrimi yt për këta persona:
"Nëse ti e sheh që këta njerëz të cilët të pengojnë do të të shërbejnë, atëherë nuk do mërzitesh."
Ajo thotë më pas se njerëz të ndryshëm kanë mendime të ndryshme për ne, më së shumti negative, dhe dha shembull nga vetja:
"Në rastin tim, ka raste që fytyra ime është... o Zot i madh dhe nuk më flitet me gojë. Personi që më ka takuar atë ditë, do thotë 'ajo Efi shumë njeri i hidhur'. Ti ekziston në këtë botë në 1 milion versione të ndryshme."
Dhe në fund, Efi përmbylli:
"E di cila është një nga fazat më të bukura të jetës? Atëherë kur ti ndalon së qeni një viktimë. Kur ndalon së fajësuari të tjerët për problemet që ti ke në jetë."