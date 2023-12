Vjedhje, dhune e perndjekje, arrestohen 7 persona në Tiranë

Shtatë persona janë arrestuar nga policia e Tiranës në 24 orët e fundit për disa vepra penale nga kundërshtim i punonjësve të policisë, dhunë, të shpallur në kërkim dhe shkaktim aksidenti.

“A. Ç, 41 vjeç, pasi në rrugën “Ali Demi”, ka goditur për shkak të detyrës punonjësin e Policisë Rrugore;

I. Sh, 46 vjeç, pasi për motive të dobëta, ka përndjekur duke e kanosur me një mjet prerës shtetasin R. S, 21 vjeç.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr.3 u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit E. B, 33 vjeç, pasi ka kundërshtuar për shkak të detyrës, punonjësit e Policisë Bashkiake.

Specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr.4 bënë ekzekutimin e urdhërit të prokurorit për shtetasin në kërkim V. L, 21 vjeç( i kapur nga sherbimet e Komisariatit Nr.5) pasi Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë, e ka dënuar me 2 muaj burg, për veprën penale “Përdorimi me keqdashje i thirrjeve telefonike“.

Nga sherbimet e Komisariatit të Policisë Vorë në bashkëpunim me DVP Durrës u bë kapja dhe ndalimi i shtetasve B. K, 31 vjeç dhe G. S, 28 vjeç, të shpallur në kërkim nga DVP Durrës, për veprën penale “Vjedhje me dhunë” e kryer në bashkëpunim. Këta shtetas, me datë 10.10.2021, në Durrës, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, i kanë vjedhur me dhunë një shumë parash shtetasit R. L.

Nga specialistët e Qarkullimit Rrugor u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit E. Sh, 18 vjeç, pasi duke drejtuar mjetin pa leje drejtimi mjetin ka aksidentuar dhe është larguar nga vendi i aksidentit, këmbësoren D. I, 54 vjeç, e cila ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve” njofton policia.

Materialet do i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale.