VIDEO/ Shqiptarët kalonin kufirin fshehurazi që të kujdeseshin për plantacionin e hashashit në tokën greke
Një plantacion me 1650 fidanë dhe bimë kanabisi të kultivuara u zbulua javën e kaluar në një zonë të pyllëzuar me vështirësi të arritshme të Agia Marina Pogoni, pranë kufirit greko-shqiptar dhe Janinës, nga Nëndrejtoria e Zbatimit të Ligjit kundër Drogës e Drejtorisë për Luftimin e Krimit të Organizuar (DAOE).
Të dyshuarit për këtë aktivitet janë një grup shqiptarësh nga hetimet e deritanishme. Sipas informacioneve, shqiptarët po kalonin kufirin dhe po kujdeseshin për plantacionin, por nuk ishte e mundur të arrestoheshin, pasi nuk u paraqitën në kohën e operacionit. Megjithatë, është bërë një arrestim në Shqipëri.
Fidanët, afërsisht 1 deri në 3 metra të lartë, u gjetën, u shkulën me rrënjë, u konfiskuan dhe më pas u dogjën në kuadër të një operacioni policor të kryer në bashkëpunim me Nëndrejtorin e Hetimit dhe Ndjekjes Penale të Krimit të Janinës dhe autoritetet shqiptare, si dhe me ndihmën e oficerëve të policisë nga Njësia Speciale e Shtypjes së Antiterrorizmit (EKAM) dhe një ekipi nga Shërbimi Zjarrfikës.
Një ekip nga Zyra e Hetimit Penal të Janinës u thirr në vendin ku u gjet plantacioni, ndërsa një hetim paraprak po kryhet nga Nëndrejtoria e Narkotikëve e DAOE. Policia ndau edhe video të operacionit të zhvilluar, informon “Prottothema”.
Në pamje dallohen tendat e ngritura nga anëtarët e grupit në mes të parcelës, ku dhe kujdeseshin për bimët që ishin në fazën e pjekjes.