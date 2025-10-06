“Ata jetojnë në…”/Dalin në pah pretendimet shokuese për alienët
Një kongresist ka pohuar se qeniet e përparuara aliene mund të jenë të fshehura në ‘pesë ose gjashtë’ baza nënujore të UFO-ve, menjëherë pranë brigjeve të SHBA-së. Kongresisti i Tenesit, Tim Burchett, anëtar i Komitetit Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve që mbikëqyr raportet e UFO-ve, tërhoqi vëmendje të madhe në mediat sociale pasi tha se besonte se kishte ‘entitete’ aliene që aktualisht jetojnë në zona të thella në Tokë. Videoja e 17 shtatorit e postuar në X është parë tashmë më shumë se 1.9 milion herë.
Gjatë intervistës në trotuar me një studiues të UFO-ve dhe regjisor dokumentarësh i cili njihet me pseudonimin Red Panda Koala, Burchett sugjeroi që qeniet ose qytetërimet e përparuara aliene mund të jenë fshehur në oqeanet e Tokës për breza. Ai shtoi se ka pasur shikime të shpeshta të mjeteve të paidentifikuara rreth pesë ose gjashtë zonave specifike të thella në det, të cilat ai i gjeti të rëndësishme duke pasur parasysh sa pak dihet për oqeanin krahasuar me sipërfaqen e hënës. Ai gjithashtu vuri në dukje se personeli i Marinës Amerikane ka raportuar se ka ndjekur këto mjete nënujore që lëvizin me shpejtësi të jashtëzakonshme, dhe tejkalojnë shumë aftësitë e teknologjisë aktuale ushtarake amerikane.
Pavarësisht këtyre pretendimeve, asnjë provë fizike e verifikueshme, siç janë objektet ose pamjet e qarta të këtyre mjeteve nënujore, nuk është paraqitur publikisht për të konfirmuar ekzistencën e bazave aliene. Skeptikët kanë argumentuar se mbështetja në raportet anekdotike nga personeli detar dhe mungesa e të dhënave shkencore të rishikuara nga kolegët, hedh dyshime të konsiderueshme mbi pretendimet e bëra gjatë seancave të fundit dëgjimore të kongresit mbi fenomenet e UFO-ve. Pas zbulimeve shpërthyese, Dr. Michael Salla, një autor dhe studiues i fokusuar në fenomenet jashtëtokësore, zbuloi se ku besohet se mund të jenë këto baza të UFO-ve, duke veçuar një rajon të Oqeanit Atlantik pranë Bahamas.
Ai shtoi se ka folur edhe me informatorë të besueshëm, duke përfshirë zyrtarë të lartë ushtarakë dhe të degës ekzekutive, të cilët konfirmojnë ekzistencën e bazave nënujore dhe mjeteve të përparuara. Dr. Salla theksoi se Marina Amerikane operon një strukturë nënujore shumë sekrete që ai e krahasoi me Zonën 51 të quajtur AUTEC, që qëndron për Qendrën e Testimit dhe Vlerësimit Nënujor të Atlantikut, pikërisht në këtë rajon të Atlantikut.
“Vetëm në të djathtë të saj është Gjuha e Oqeanit, e cila është një pjesë shumë e thellë e oqeanit atje në Bahamas. Bie menjëherë rreth 3,000 metra”-tha Salla ndërsa u shfaq në podcastin Redacted më 19 shtator. “Pra, kjo është ideale për një nëndetëse, por është gjithashtu një vend ku njerëzit kanë parë shumë UFO, shumë mjete nënujore që hyjnë dhe dalin nga uji. Pra, ka pasur shumë shikime UFO-sh në atë zonë”, zbuloi ai.
Hulumtuesi i UFO-ve vuri në dukje se kishte intervistuar dy dëshmitarë okularë që pretendonin se kishin vizituar këto baza sekrete, përfshirë një që ishte një informator i Ushtrisë Amerikane që përdorte pseudonimin ‘JP’. Ai pretendoi se ishte në një mision ku u çua nga një helikopter Blackhawk në një platformë oqeanike, pastaj hipi në një nëndetëse me teknologji të lartë të ekuipazhuar nga jashtëtokësorë të gjatë me pamje nordike. Nëndetësja, e aftë për udhëtime në hapësirë, e çoi atë në një qytet nënujor nën një kupolë, që i ngjante Dubait, me një piramidë të madhe të bardhë. Misioni përfshinte nxjerrjen e një objekti, por nuk është prodhuar kurrë asnjë provë fizike e këtij misioni.