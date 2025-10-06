Izraeli dëbon Greta Thunberg dhe 170 aktivistë të tjerë drejt Greqisë dhe Sllovakisë
Izraeli ka dëbuar 171 aktivistë të “Global Sumud Flotilla” – mes tyre edhe aktivisten e njohur suedeze Greta Thunberg – pasi anijet me ndihma humanitare që po shkonin drejt Rripit të Gazës u ndaluan dhe u sekuestruan nga autoritetet izraelite.
Sipas njoftimeve zyrtare të Izraelit, të konfirmuara edhe nga burime diplomatike evropiane, aktivistët u riatdhesuan sot në Greqi dhe Sllovaki me fluturime të organizuara nga qeveritë e vendeve të tyre.
Operacioni pason sulmin e marinës izraelite më 1 tetor ndaj flotiljes civile që transportonte ilaçe dhe ndihma bazë për popullsinë e Gazës. Pas sekuestrimit të anijeve, aktivistët u mbajtën në paraburgim dhe u morën në pyetje për disa ditë.
Në mesin e 171 personave të dëbuar, 27 janë shtetas grekë, të cilët po kthehen në Athinë me një fluturim humanitar të koordinuar nga Ministria e Jashtme e Greqisë. Anëtarë të tjerë të ekuipazhit dhe vullnetarë ndërkombëtarë janë transferuar në Sllovaki.
Në një mesazh të shpërndarë nga stafi i saj, Greta Thunberg deklaroi se misioni kishte për qëllim vetëm dorëzimin e ndihmave civile dhe tërheqjen e vëmendjes mbi krizën humanitare në Gaza, duke përsëritur thirrjen për një reagim ndërkombëtar përballë shkeljeve të së drejtës humanitare.