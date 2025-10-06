LEXO PA REKLAMA!

Izraeli dëbon Greta Thunberg dhe 170 aktivistë të tjerë drejt Greqisë dhe Sllovakisë

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 15:33
Bota

Izraeli dëbon Greta Thunberg dhe 170 aktivistë të tjerë

Izraeli ka dëbuar 171 aktivistë të “Global Sumud Flotilla” – mes tyre edhe aktivisten e njohur suedeze Greta Thunberg – pasi anijet me ndihma humanitare që po shkonin drejt Rripit të Gazës u ndaluan dhe u sekuestruan nga autoritetet izraelite.

Sipas njoftimeve zyrtare të Izraelit, të konfirmuara edhe nga burime diplomatike evropiane, aktivistët u riatdhesuan sot në Greqi dhe Sllovaki me fluturime të organizuara nga qeveritë e vendeve të tyre.

Operacioni pason sulmin e marinës izraelite më 1 tetor ndaj flotiljes civile që transportonte ilaçe dhe ndihma bazë për popullsinë e Gazës. Pas sekuestrimit të anijeve, aktivistët u mbajtën në paraburgim dhe u morën në pyetje për disa ditë.

Në mesin e 171 personave të dëbuar, 27 janë shtetas grekë, të cilët po kthehen në Athinë me një fluturim humanitar të koordinuar nga Ministria e Jashtme e Greqisë. Anëtarë të tjerë të ekuipazhit dhe vullnetarë ndërkombëtarë janë transferuar në Sllovaki.

Në një mesazh të shpërndarë nga stafi i saj, Greta Thunberg deklaroi se misioni kishte për qëllim vetëm dorëzimin e ndihmave civile dhe tërheqjen e vëmendjes mbi krizën humanitare në Gaza, duke përsëritur thirrjen për një reagim ndërkombëtar përballë shkeljeve të së drejtës humanitare.

Izraeli dëbon Greta Thunberg dhe 170 aktivistë të tjerë

 

