VIDEO/ Ditët e fundit në detyrë, kryeministri kanadez përlotet në konferencë për shtyp

Justin Trudeau u përlot ndërsa foli për grindjen e vazhdueshme me Presidentin Trump dhe tarifat e vendosura nga SHBA që kanë tronditur Kanadanë në ditët e tij të fundit si kryeministër.

Trudeau, 53 vjeç, u shfaq në një konferencë shtypi të enjten në Otava, ku diskutoi për kujdesin shëndetësor të fëmijëve, por u bë dukshëm emocional ndërsa u zotua se ka qenë gjithmonë për “kanadezët në radhë të parë”.

“Në nivel personal, u sigurova që çdo ditë në këtë zyrë, të vendosja kanadezët në radhë të parë dhe të kem mbështetjen e njerëzve, dhe kjo është arsyeja pse unë jam këtu për t’ju thënë të gjithëve se ishim me ju,” tha kryeministri në largim ndërsa filloi të përlotet.

“Edhe në ditët e fundit të kësaj qeverie, ne nuk do t’i lëmë kanadezët të zhgënjehen sot dhe në të ardhmen. Sepse në javët e fundit, ne kemi punuar me partnerët tanë provincialë dhe territorialë për t’u siguruar që familjet mund të mbështeten në këtë sistem, jo ​​vetëm për vitet në vijim, por do të lejojnë që ky sistem të mbyllet për t’u bërë diçka që asnjë qeveri një vit nga tani, pesë vjet nga tani, 20 vjet nga tani, nuk mund të rikthehet kurrë.”

Trudeau, i cili ka shërbyer si kryeministër që nga viti 2015, shtoi se kanadezët duhet të jenë “shumë të qartë për nevojën për të vazhduar këtë” pasi një administratë e re vjen në pushtet.

Më 6 janar, Trudeau njoftoi se do të jepte dorëheqjen si lider i Partisë Liberale pasi u duk se nuk mund të fitonte zgjedhjet e ardhshme.