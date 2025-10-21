LEXO PA REKLAMA!

Vetëdëmtohet me thikë e mitura në Tiranë, godet edhe policen, arrestohet përndjekësi 46-vjeçar

Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 14:09
Aktualitet

Vetëdëmtohet me thikë e mitura në Tiranë, godet edhe

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Tiranë, ku një 16-vjeçare është vetëdëmtuar.

Burime zyrtare nga policia bënë me dije se e mitura, teksa denonconte rastin, në gjendje të rënduar psikologjike, ka tentuar të dëmtojë veten me mjet prerës, ndërsa ka dhunuar dhe punonjësen e policisë. 

Specialistët e Krimeve në kryeqytet kanë referuar materialet në prokurori për shtetasin Jetmir Llanaj, i cili ndodhet aktualisht pas hekurave, si dhe për një 16-vjeçare, e cila është viktimë e përndjekjes.

Nga hetimet paraprake dyshohet se Llanaj, së bashku me një person ende të paidentifikuar, kanë përndjekur të miturën, e cila ka përjetuar një gjendje të rënduar psikologjike dhe është vetëdëmtuar lehtë me mjet prerës.

Gjatë marrjes në pyetje për rastin, e mitura ka goditur edhe një punonjëse policie, duke prodhuar një situatë të tensionuar në ambientet e komisariatit Nr. 5 në Tiranë.

46-vjeçari Jetmir Llanaj e ka përndjekur 16-vjeçaren në muajin korrik dhe më pas ka nisur ta përndjekë një shtetas tjetër. Ndërkohë, 16-vjeçarja ka shkuar bashkë me prindin dhe ka bërë denoncim në polici për të dyja rastet.

Llanaj aktualisht ndodhet në burg që prej 6 marsit, pasi u arrestua nga policia e Lezhës dhe akuzohet si pjesë e një grupi prej 5 personash që vendoste gjoba tek bizneset.

Sipas policisë, Llanaj përdorte 2 të mitur dhe 2 persona të tjerë që i dërgonte tek bizneset duke përcjellë mesazhet e tij të kërcënimeve për përfitim pasuror të padrejtë. Tashmë ai akuzohet nga policia se ka përndjekur edhe 16-vjeçaren.

Ndërkohë, uniformat blu bëjnë me dije se po vijojnë punën për identifikimin dhe kapjen e bashkëpunëtorit të Llanajt, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

