Veliaj publikon pamjet, ja polici bashkiak që shpëtoi veten e kolegët nga zjarri i bombës molotov

Kryetari i Bashkise se Tiranes, Erion Veliaj publikoi pamje nga kamerat e sigurise, te momentit kur protestuesit hodhen diten e sotme, bomba molotov para shkalleve te Bshkise se Tiranes.

Ne pamje, duket momenti, kur njeri nga efektivet, qellon me shkelm dhe largon pak sekonda para shperthimit, nje prej bombave te hedhura nga protestuesit e cila shkakton flake te madhe dhe nese do ishte ne pozicionin ku ra fillimisht, do tu kishte vene flaken efektivave.

Pamjet qe publikoi Veliaj dhe komenti i tij:

Asllan Shyti shmangu djegien e kolegëve e të vetes! As e njoh, as më njeh. Shkoi në punë me kolegët e policisë jashtë, si kolegët e bashkisë brenda!

Nuk ka problem të protestosh dhe kur je pinjoll i Saliut e Fahriut që e dogjën këtë vend! E drejta jote! ✌️

Por ka shumë problem kur kërkon të vazhdosh të djegësh për të kompesuar votat e protestuesit që s’të mbështesin.????

Në Bashki punojnë njerëz që nga koha e Kelmendit e Brojkës. Policët gjithashtu kanë qenë e do jenë të shtetit. Skenat e ‘97 nuk kanë vend në Tiranën e 2024-ës! ????

Asllanin e shokët i ruajti Zoti me atë reagim! Mirënjohje të gjithëve!