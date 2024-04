Veliaj del pas 7 orësh nga SPAK: I lehtësuar që më në fund dhashë sqarimet e mia

TIRANE - Kryetari i Bashkise se Tirane Erion Veliaj ka dale nga SPAK, pas qendrimit aty per mese 7 ore.

Ai theksoi se pas deshmise ne prokurori, ndihet i lehtesuar meqenese i eshte dhene mundesia te flase dhe te sqaroje te verteten.

"Jam i bindur se prokuroria e posacme eshte investimi i duhur, nje institucion serioz. Dhashe shpjetime para dy hetuesve shume profesioniste.

Kam kohe qe e kerkoj kete gje per te dhene sqarime tona", tha Veliaj.

Ai beri te ditur se sot, edhe kundershtaret e tij, duhet te jene me te qarte dhe me te lehtesuar.

"Kemi folur sot paradite per orarin e paraqitjes, pas hetuesit kishin nje seance para asaj me ne dhe diten e sotme dhame sqarime.

Hetuesit me kerkuan qe per disa gjera te mos flasim duke ruajtur keshtu hetimin", tha me tej Veliaj.

Kryebashkaku beri thirrje qe institucionet e drejtesise te lejohen te punojne pa i sulmuar dhe pa i perbaltur.

DEKLARATA:

“Paraqitja e sotme ma ka rritur bindjen se po bëhet një hetim për së mbari në Shqipëri. E vetmja gjë që ne mund të bëjmë është t’i forcojmë institucionet dhe jo t’i përgojojmë. Isha këtu si bashkëpunëtor, kisha kohë që kisha kërkuar takim.

Pasti një ezaurim total të shpjegimeve mbi çështjen e inceneratorëve. Sigurisht të dy kolegët hetues më kanë kërkuar që për çështje etike dhe sekreti hetimor të mos i ndaj gazetarët. Do jetë pjesë e zbardhjes së dëshmisë sime. Unë ndihem më i lehtësuar që pata mundësi të sqaroj fjalën time”.