Rriten fitimet e bankave, rritën interesat e kredive, jo të depozitave, po BSH cfarë bën?!

Bankat e tregut shqiptar rritën normat e interesave të kredive por jo depozitave ndaj vitin e shkuar fituan para si kurrë më parë.

Ky eshte përfundimi ku ka arritur Banka e Shqipërisë teksa paralajmëron se “ditët e mbara” për sektorin bankar do të vijojnë por jo me këto ritme.

“Bankat kanë qenë më të shpejta në rritjen e normës së interesit të aktiveve se sa në rritjen e normës së interesit të detyrimeve.

Megjithatë në tërësi normat e interesit gjatë kësaj periudhe kanë ardhur në rritje.

Në lidhje me të ardhmen ne presim që gradualisht fitimi i sektorit bankar të kthehet pranë vlerave të mesatares afatgjatë”, tha Klodion Shehu, Drejtor i Departamentit të Stabilitetit Financiar në BSH.

Dhe bashkë me rënien e fitimeve, 11 bankat tregtare në vend mund të përballen me zhvillime të cilat mund të cenojnë qëndrueshmërinë e tyre.

“Ne vlerësojmë se rreziqet janë gjithnjë të pranishme. Ju kemi kërkuar bankave që të shfrytëzojnë këtë periudhë të mirë për të forcuar mekanizmat e kontrollit.”

Gjatë vitit të shkuar 11 bankat në vend regjistruan 28.5 miliardë lekë fitime nga 23.8 miliardë gjatë 2022-shit.

Krahasuar me vitin 2018, për shkak të rritjes së normave të interesit, fitimet e bankave u zgjeruan me 3.5 herë./a2 cnn

Me te drejte pas evidentimit te ketij raporti te Bankes se Shqiperise, pyetja eshte cfare ben ky institucion per te mbrojtur qytetaret qe po varferohen nga fitimi i tepert i bankave si pasoje e komisioneve dhe tarifave shume te larta qe aplikojne per sherbimet e tyre.