Ushtronte dhunë dhe kanoste me armë bashkëshorten dhe vajzën e mitur, arrestohet 44-vjeçari në Krujë
Policia ka parandaluar një ngjarje të mundshme kriminale brenda një familjeje në kryeqytet. Si rezultat i veprimeve të shpejta operacionale, janë arrestuar dy shtetas, E. M., 44 vjeç dhe A. M., 22 vjeç (babë e bir), të cilët dyshohet se kanë ushtruar dhunë fizike ndaj anëtarëve të familjes dhe i kanë kanosur me armë zjarri.
Gjatë kontrollit të banesës së tyre, forcat e policisë gjetën dhe sekuestruan: 1 armë zjarri tip kallashnikov, 2 krehra arme, Sasi municioni luftarak.
Krujë/Finalizohet operacioni policor i koduar "On time".
në lagjen "Derede"
Si rezultat i veprimeve të shpejta operacionale të kryera në kuadër të operacionit të koduar “On Time”, u parandaluan ngjarje të mundshme kriminale në këtë familje, duke arrestuar shtetasit E. M., 44 vjeç dhe A. M., 22 vjeç (babë e bir), të cilët dyshohet se kanë ushtuar dhunë fizike ndaj familjareve të tyre dhe i kanë kanosur me armë zjarri.
Gjatë kontrollit në banesë, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan 1 armë zjarri kallashnikov, 2 krehra dhe municion, që i posedonte pa leje, shtetasi E. M.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.