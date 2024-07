“Unë jam zbuluar...”, del përgjimi në dosjen e Ilir Beqajt, si u bë tenderi për herë të dytë për të përvetësuar fondet

Në dosjen e prokurorisë për hetimet e fondeve të SASPAC ministria e Turizmit shpreh shqetësim për prokurorimin e një aktiviteti për të cilën është hapur edhe nga agjencia por edhe nga vete ministria.

Kjo zbulohet në bisedat që Ermal Kurtulaj bën më Bledar Lekën, ekspertin e kontraktuar, rezulton se flasin për shqetësimin e Ministres ne lidhje me kontratën.

Konkretisht biseda e datës 20-03-2023 14:13:27 mes A (Ermal Kurtulaj) dhe Speaker B (Bledar Leka), me përmbajtje:

A: O Bledi?

B: He mo vlla ? Ça bere?

A: Mire, ca bone ti?

B: Hiç, ja me kto takimet, ishim me ministren deri vone.

A: Po pra, po i ka shkrujt atit "po un jam zbuluar, kontrata", seç i thotë i gjo. Po nejse. Gjithsesi.

B: Kush?

A: Po ministrja mo burr.

Sipas SPAK shërbimi i prokuruar “Për Organizmin e Konferencës 03-05 Prill 2023 “E Ardhmja e Turizmit të Qëndrueshëm Mjedisor në Shqipëri FESTA Asistenca Teknike IPA CBC, Projekti Adrion”) me vlerë 125.000,00 Euro, është i njëjtë me atë të prokuruar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (në vlerën sipas çmimit të kontratës 38.509.550 lekë) për të njëjtin event atë të quajtur “Festa”, duke u kontraktuar në të dyja rastet e njëjta shoqëri tregtare e quajtur “Landëays International” sh.p.k me Ortak e Administrator personi nën hetim Gazmend Haxhia dhe Drejtor Ekzekutiv personin nën hetim Alfred Nikolli./ ora news