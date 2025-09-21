Ujku ‘zbret’ në Lushnjë dhe bën ‘kërdinë’, ha 68 krerë dele e dhi
Femeri Namik Sinani thotë se ujku i ka ngrënë delet dhe dhitë, dhe në total nga 80 krerë, i kanë mbetur vetëm 12, të cilat po ashtu janë të kafshuara nga ujku.
Ujku bën kërdinë në fshatin Karbunarë e sipërme, vetëm 5 km larg qendrës së Lushnjës. Ka qenë në orët e para të mëngjesit kur një ujk ka hyrë në tufën e bagëtive të Namik Sinanit.
Femeri Namik Sinani thotë se ujku i ka ngrënë delet dhe dhitë, dhe në total nga 80 krerë, i kanë mbetur vetëm 12, të cilat po ashtu janë të kafshuara nga ujku.
Tufa me bagëti është trembur nga ujku dhe ka dalë jashtë stanit. Por ujku nuk është mjaftuar me kaq, por i ka drejtuar larg fshatit rreth 4 km dhe një pjesë e tyre kanë ngordhur rrugës.
Namik Sinani thotë se ato pak bagëti të ngordhura që ka gjetur i ka shpërndarë për qentë e të njohurve.
Sinani pohon se që prej moshës 12 vjeç është bari, dhe të vetmen të ardhur për familjen ka patur nga bagëtitë.