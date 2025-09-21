LEXO PA REKLAMA!

Ujku ‘zbret’ në Lushnjë dhe bën ‘kërdinë’, ha 68 krerë dele e dhi

Lajmifundit / 21 Shtator 2025, 13:42
Aktualitet

Ujku ‘zbret’ në Lushnjë dhe bën

Femeri Namik Sinani thotë se ujku i ka ngrënë delet dhe dhitë, dhe në total nga 80 krerë, i kanë mbetur vetëm 12, të cilat po ashtu janë të kafshuara nga ujku.

Ujku bën kërdinë në fshatin Karbunarë e sipërme, vetëm 5 km larg qendrës së Lushnjës. Ka qenë në orët e para të mëngjesit kur një ujk ka hyrë në tufën e bagëtive të Namik Sinanit.

Tufa me bagëti është trembur nga ujku dhe ka dalë jashtë stanit. Por ujku nuk është mjaftuar me kaq, por i ka drejtuar larg fshatit rreth 4 km dhe një pjesë e tyre kanë ngordhur rrugës.

Namik Sinani thotë se ato pak bagëti të ngordhura që ka gjetur i ka shpërndarë për qentë e të njohurve.

Sinani pohon se që prej moshës 12 vjeç është bari, dhe të vetmen të ardhur për familjen ka patur nga bagëtitë.

