U vra sot në Ndroq, Alfred Dedja, dy herë i arrestuar për seri vjedhje dhe trafik më 2014 dhe 2017
Alfred Dedja, 50 vjec u ekzekutua diten e sotme me arme zjarri ne lokalin Keshtjella ne Ndroq.
Emri i tij nuk është i panjohur për Policinë dhe Drejtësinë. I njohur si “Daku”, ai u ekzekutua me armë pasditen e sotme në lokal “Kështjella” nga i dyshuari Julian Gjoshi, në kërkim, ky i fundit kunati i Altin Hajrit, pronari i kompleksit “Golden”, ku viktima kishte punuar vite më parë.
Për herë të parë në dosjet e Policisë, Dedja rezulton i arrestuar në Tiranë më 2014, gjatë një operacioni kundër serisë së vjedhjes së makinave dhe deri pacientëve të spitalit të QSUT.
Shërbimet e Komisariatit numër 4 të Policisë së Tiranës kanë arrestuar në atë kohë 28 vjeç, pasi kishte thyer në seri xhamat shumë automjeteve në oborrin e Qendrës Spitalore “Nënë Tereza”, për të vjedhur kasetofonin apo sende të tjera personale me vlerë që mund të gjendeshin brenda mjetit.
Sipas policisë, atëkohë akuzohej për të paktën 15 vjedhje të ndodhura në oborrin e QSUT.
Rreth katër vite më vonë, ai është kapur në Mat, gjatë aksionit të koduar “Minuta e fundit”. Specialistët për narkotikët kanë sekuestruar 6 kg lëndë kanabis sativa në vitin 2017, si dhe kanë vënë në pranga Alfred Dedjan, bashkë me Jurgen Alzenelin, 21 vjeç dhe K.K, 18 vjeç, të gjithë banues në qytetin e Burrelit.