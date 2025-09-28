LEXO PA REKLAMA!

Emri/ Lëvizte i armatosur në rrugët e Tiranës, vihet në pranga 27-vjeçari

Lajmifundit / 28 Shtator 2025, 11:45
Mësohet se në pranga ka rënë Ervis Spahiu, i cili u kap teksa po lëvizte i armatosur në rrugën “Ibrahim Rugova”.

Gjatë kontrollit fizik, në çantën që mbante me vete iu gjet një armë zjarri pistoletë me municion luftarak, të cilën e posedonte pa leje, si dhe një shumë parash. 

Njoftimi i polisicë:

Tiranë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Mesnata”, në kuadër të goditjes së armëmbajtjes pa leje.

Lëvizte i armatosur në rrugën “Ibrahim Rugova”, kapet dhe vihet në pranga 27-vjeçari.

Sekuestrohen arma e zjarrit, municion luftarak dhe një shumë parash.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2, në vijim të kontrolleve intensive të zhvilluara pas mesnatës, me fokus identifikimin e shtetasve që qarkullojnë të armatosur dhe që përbëjnë rrezik për qytetarët dhe rendin publik, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Mesnata”.

Si rezultat, në rrugën “Ibrahim Rugova” u kap dhe u arrestua shtetasi E. S., 27 vjeç, banues në Domje.

Gjatë kontrollit në çantën e tij, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri pistoletë me municion, të cilën e mbante pa leje, si dhe një shumë parash.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

