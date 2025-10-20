Arrestimi i avokatit, Bardhi: Shqipëria po zhbën çdo standard të shtetit ligjor
Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, ka reaguar ashpër në lidhje me arrestimin e avokatit Uljan Barjami pas një debati në sallën e gjyqit me përfaqësues të organit të akuzës, duke e cilësuar ngjarjen si një sulm të papranueshëm ndaj shtetit të së drejtës dhe lirisë profesionale.
Përmes një postimi në Facebook, Bardhi e konsideroi këtë akt si tregues të qartë se standardet themelore të një shteti ligjor po rrënohen në Shqipëri, duke ngritur alarmin se po minohen themelet e demokracisë dhe të drejtave themelore të qytetarëve.
“Në një shtet të së drejtës, roli i avokatëve për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore është i pazëvendësueshëm. Arrestimi i një avokati, pas një debati të tensionuar me përfaqësuesit e organit të akuzës në sallën e gjyqit, është një ngjarje e papranueshme,” shkruan Bardhi.
Ai shtoi se një ngjarje e tillë, në një vend që aspiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe është anëtar i NATO-s, nuk përkon me asnjë standard demokratik dhe duhet të shërbejë si sinjal alarmi për institucionet e drejtësisë, përfshirë Këshillin e Lartë të Prokurorisë (KLP) dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor (KLGJ).
Bardhi theksoi nevojën për reflektim të thellë institucional, duke paralajmëruar rrezikun që raste të tilla të shndërrohen në precedentë të rrezikshëm që cenojnë lirinë e mbrojtjes dhe ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e drejtësisë.
“Avokatët, ashtu si gjyqtarët dhe prokurorët, kanë një rol thelbësor në garantimin e një procesi të rregullt gjyqësor. Çdo cënim i veprimtarisë së tyre duhet të marrë përgjigje të shpejtë dhe adekuate nga institucionet përgjegjëse,” shtoi ai.