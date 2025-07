I mori 100 mijë euro biznesmenit në emër të Taulant Ballës, arrestohet 27-vjeçari, DOSJA e plotë si ndodhi supermashtrimi

Një tjetër anëtar i grupit të supermashtruesit Florian Gjergji ka rënë në pranga e Policisë së Tiranës. Saimir Reka, 27-vjeç në bashkëpunim me 3 persona të tjerë, përfituan 100 mijë euro nga biznesmeni Flamur Rrushi, duke u hequr si Taulant Balla.

27-vjeçari u kap në flagrancë nga blutë e Tiranë në zonën e “Alliasit”.

Njoftimi i policisë:

Arrestohet një 27-vjeçari i cili ishte në kërkim nga policia e Elbasanit.

Sipas uniformave blu, shtetasi me iniciale S. R. (H)., 27 vjeç, i cili u kap në zonën e quajtur “Allias”, pasi në bashkëpunim me tre shtetas të tjerë, i kanë marrë 100 mijë euro një shtetasi tjetër.

“Ndalohet shtetasi S. R. (H)., 27 vjeç, i cili u kap në zonën e quajtur “Allias”, pasi kërkohej nga Policia e Elbasanit, i akuzuar se më datë 31.04.2024, në bashkëpunim me 3 shtetas, nëpërmjet mashtrimit, i kanë marrë 100 000 euro, shtetasit F. Rr.”, thuhet në njoftimin e policisë.

Pjesë nga dosja si ndodhi mashtrimi:

Sipërmarrësit i mbërriti një mesazh në Viber nga një numër që pretendonte se ishte Taulant Balla, ku i kërkonte me urgjencë një shumë prej 100 mijë eurosh.

Rushi deklaroi për hetuesit se duke qenë se ka një miqësi me ministrin e Brendshëm ka vendosur t’ia japë shumën e kërkuar.

Ai thotë se paratë i është kërkuar t’i dorëzojë tek një taksi pranë një spital privat në Tiranë.

Në dosjen e siguruar nga Euronews Albania biznesmeni dëshmon me detaje si ra pre e mashtrimit.

“Në deklarimin dhe kallëzimin e tij shtetasi Flamur Rushi kallëzon se: “Eshtë paraqitur në polici pasi do të bëje kallëzim, pasi në datë 01.05.2024, në aplikacionin Viber, e ka kontaktuar një person me emrin *Taulant Balla, i cili fillimisht i ka dërguar mesazh dhe më pas e ka telefonuar 2 herë nëpërmjet Viber, por nuk i është përgjigjur pasi nuk dinte ta përdorte Viber.

Më pas kontakti me emrin “Taulant Balla” (+355683878***), i ka dërguar mesazh duke i thënë “¡am në nje drekë”, “ma mbaron një porosi”, “do kaloj një miku andej jepja 100 mijë euro dhe rregullohemi”.

Flaumri i ka kthyer mesazh duke i thëne “Ok”, “të flasi me mua” Kontakti “Taulant Balla”, i ka kthyer duke i thënë “ok po telefonon pas pak”. Kjo bisedë ështē zhvilluar rreth orës 14:00 me anë të mesazheve.

Më pas Flamuri ka komunikuar me telefon me një shtetas i cili posedonte numrin e telefonit 0683649192 dhe i ka thënë se po e priste në Librazhd, ndërsa ai ia ka kthyer duke i thënë se vonohej se kishte punë në Elbasan, ku më pas nuk u komunikua më me këtë shtetas pasi fiku telefonin.

Rreth orës 17:00 po i njëjti kontakt me emrin *Taulant Balla, i ka dërguar përsëri mesazh duke i thënë “u lidhe me të”, Flamuri iu përgjigi duke i thëne “po po e pres po vi unë në Tiranë” dhe ndërkohë ai iu përgjigi duke i thënë “faleminderit, nga e diela të bëjë telefon, hajmë ndonje drek”, thuhet në dosje.

Disa ditë pasi ka dorëzuar paratë bisnesmeni ka kuptuar se është mashtruar dhe i është drejtuar policisë për të bërë kallëzimin. Policia ndaloi fillimisht shtetasin Kristian Përndoj, shoferin e taksisë që mori paratë, por më pas e ka liruar.

“Isha taksist, erdha në Tiranë nga Lezha dhe mora nga Flamur Rrushi çantën. E pyeta fillimisht nëse është gjë e paligjshme dhe më tha jo. Kur ia dhashë çantën, më dha 100 euro”, deklaroi përndoji.

Dyshohet se dhe Përndoj është përdorur nga Florian Gjergji, personi që fshihet pas kësaj skeme mashtruese.

Gjergji këtë skemë e ka përdorur edhe në 8 raste të tjera duke përdorur aplikacionet Signal dhe Viber, emrat e zyrtarëve të lartë si Edi Rama, Erion Veliaj, Ermal Dredha e Rakip Suli si dhe disa ministrave të tjerë.