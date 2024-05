U godit me grushta dhe leva, avokati Sokol Mëngjesi futet në intubim, i rrezikohet jeta

Avokati dhe pedagogu Sokol Mëngjesi është shtruar në intubim, për shkak të dhunës barbare të ushtuar sot ndaj tij. Intubimi i avokatit vjen pas përkeqësimit të gjendjes shëndetësore të tij në orët e fundit. Ai po merr ndihmë nga aparaturat mjekësore për oksigjen.

Deri më tani është identifikuar një nga tre autorët që sulmuan. Kamerat e sigurisë kanë kapur momentin kur autorët sulmojnë avokatin dhe nga pamjet është bërë i mundur identifikimi i një prej autorëve, si edhe mjeti të cilin kanë përdorur për t’u larguar nga vendi i ngjarjes.

Pavarësisht se një autorët është identifikuar, policia nuk ka mundur ta arrestojë pasi nuk është gjetur në banesë.

Sakaq, po punohet për identifikimin edhe të dy autorëve të tjerë. Burime për media bëjnë me dije se edhe Mëngjesi i njeh autorët, pasi kamerat e sigurisë kanë kapur momentin, kur Mëngjesi ka biseduar me autorët të cilët më pas e kanë dhunuar me grushte dhe leva.

Avokati doli sot në mëngjes për të dërguar djalin në shkollë, por kur është kthyer tre autorët, të pamaskuar i kanë bërë pritë dhe e kanë dhunuar barbarisht. Mëngjesi është dhunuar barbarisht me grushta dhe leva.