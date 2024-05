Masakroi me thikë dy persona dhe u dogji trupat, 30 vite burg për Fatmir Dervishin

Pas dy dekadash nga masakra e 1 janarit të 1997 në zonën e Alessandria ku u vranë dhe u dogjën dy persona është dënuar autori i ngjarjes së rëndë. Fatmir Dervishi u dënua fillimisht me burgim të përjetshëm e më pas me 30 vite burg.

Mësohet se ai midis natës së 31 dhjetorit 1996 dhe 1 janarit 1997 vrau dy persona. Nga detajet e zbardhura mësohet se një nga viktimat ishte prerë në fyt ndërsa tjetri tjetri ishte masakruar me 27 plagë me thikë dhe një plumb në ballë. Pas vrasjes autori dogji trupat e pajetë me idenë që krimi i rëndë që kreu të mos zbardhej.

Ndërkohë tani pas shumë vitesh autori u dënua ndërsa mohoi para gjykatës që ka qenë ai që i vrau dy viktimat.

“Nuk isha unë,” tha ai por kjo nuk mjaftoi për të bindur gjyqtarët profesionistë të Gjykatës së Apelit të Torinos, të cilët e dënuan sërish me 30 vjet burg.