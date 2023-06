U gjetën të vdekur 4 anëtarët e familjes në Londër, mes tyre fëmijët, policia: Nuk dihet ende shkaku

Katër persona, anëtarë të së njëjtës familje, janë gjetur të vdekur në një banesë në perëndim të Londrës.

Policia u thirr në pronën në Bedfont të Hounslow, rreth orës 15:12, pasi u ngritën shqetësime nga ana e banorëve. Oficerët hynë me forcë në banesë dhe gjetën trupat e një burri dhe një gruaje rreth të 30-tave, një vajze 11-vjeçare dhe një djali 3-vjeçar.

Detektivët e vrasjeve po drejtojnë hetimin, por askush tjetër nuk po kërkohet aktualisht në lidhje me incidentin. Ende nuk dihet shkaku i vdekjes së katër anëtarëve të familjes.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Unë besoj se ne e dimë se cilët janë ata, katër anëtarë të së njëjtës familje, megjithatë, hetimet urgjente janë duke vazhduar për të gjetur dhe informuar të afërmit e tyre dhe do të ishte e papërshtatshme që unë të përmendja emrin”, deklaroi kryeinspektori Sean Wilson, sipas Sky News.

“Hetimi ynë është në një fazë shumë të hershme dhe bazuar në hetimet tona fillestare, aktualisht nuk po kërkojmë askënd tjetër në lidhje me incidentin. Unë e di tronditjen dhe shqetësimin që ky incident i tmerrshëm do të shkaktojë në komunitetin në Hounslow dhe më gjerë.

Unë mund t’i siguroj njerëzit vendas se oficerët e specializuar po punojnë për të përcaktuar saktësisht se çfarë ka ndodhur dhe unë do të jap informacione të mëtejshme sa më shpejt që të mundem.

Jam gjithashtu i vetëdijshëm se ky incident do të jetë veçanërisht shqetësues për fëmijët dhe u kërkoj njerëzve që të jenë përgjegjës për atë që postojnë në mediat sociale, duke përfshirë mos emërtimin ose spekulimin për emrat e atyre që kanë vdekur. Do të ketë policë shtesë në zonë gjatë fundjavës, i bëj thirrje kujtdo që ka informacion ose shqetësime të flasë me ata oficerë”, shtuan më tej autoritetet./tch