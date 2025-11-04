LEXO PA REKLAMA!

U emërua në krye të Kadastrës së Vlorës 4 muaj më parë, Genc Deromemaj jep dorëheqjen

Lajmifundit / 4 Nëntor 2025, 19:15
Aktualitet

U emërua në krye të Kadastrës së Vlorës 4 muaj

Pas 4 muajsh në krye të Kadastrës, Genc Deromemaj ka lënë detyrën e kreut të Kadastrës së Vlorës.

Deromemaj ka marr vendim ta lërë pozicionin e drejtuesit të Kadastrës së Vlorës pasi e drejtoi atë për 4 muaj.

Ndërkohë është ende e paqartë se pse u mor ky vendim.

Kujtojmë që janë dhjetra drejtues që kanë dhënë dorëheqjen edhe më herët nga Kadastra e Vlorës.

Dyshohet se kjo ka ndodhur për shkak të konflikteve dhe dosjeve problematike. Por nuk dimë nëse ky është rasti i Deromemaj. 

 

