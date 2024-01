U dhunua në Mal të Zi, Doris Kopaçi kthehet në shtëpi: Na sulmuan pa arsye!

Rreth orës 16:00 të pasdites së sotme, ka mbërritur në banesën e tij në fshatin Vërdovë të Korçës, Doris Kopaçi, një prej 3 të rinjve shqiptarë që përjetuan sulmin barbar të agresorëve në Mal të Zi.

Nga gjendja e tij e traumatizuar, ai nk ka pranuar të flasë me mediat por jasht kamerave ka thënë për gazetarët se as ai as shokët e tij nuk kanë provokuar agresorët por kanë qënë keta të fundit të cilët kanë shkuar tek ata dhe i kanë dhunuar pa asnjë arsye.

Ai shton se janë goditur me sende të forta në kokë dhe në trup ndërsa vetë të rinjtë sipas Kopacit nuk i janë kundërpërgjigjur sulmit të agresorëve.