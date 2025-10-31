Tuneli i ri lidh Austrinë me Italinë, rruga nëntokësore pritet të përfundojë në vitin 2032
Thellë në Alpet Austriake po avancon një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore të Evropës, tuneli Brenner Base. Pasi të përfundojë, rruga hekurudhore me gjatësi 55 kilometra do të lidhë qytetin Innsbruck në Austri me Fortezza-n në Italinë veriore.
Aktualisht, trenat duhet të kalojnë nëpër një linjë të pjerrët dhe me kthesa të shumta, të ndërtuar më shumë se 150 vjet më parë, që kalon mbi Alpe. Kjo rrugë nuk është e përshtatshme për trenat e gjatë dhe të rëndë të mallrave, tha Julia Gruber, kreu i komunikimit në kompaninë që operon punimet (BBT SE).
Sipas saj, rruga nuk do të bashkojë vetëm qendrat ekonomike të Mynihut dhe Veronës, por, duke qenë në zemër të Korridorit Skandinavo-Mesdhetar, do të shërbejë si një lidhje kryesore midis veriut dhe jugut të Evropës. Ajo e përshkroi Qafën e Brenner si “një nga pikat më të problematike të qarkullimit në Evropë”.
Struktura përbëhet nga një sistem i ndërlikuar që përfshin dy tunele kryesore, një tunel eksplorues, korridore lidhëse dhe pika emergjence. Tuneli eksplorues, që kalon 12 metra poshtë objekteve kryesore, ka diametër më të vogël dhe shërben për kullim dhe studime gjeologjike.
Në pikën e tij më të thellë, objekti do të shtrihet 1,700 metra nën sipërfaqe. Aktualisht, në një thellësi prej 1,000 metrash, temperatura mbetet konstante në 22–23 gradë Celsius, sipas të dhënave.
Struktura pritet të përfundojë në vitin 2032. Nëse përfshihet edhe kalimi lidhës Inntal me gjatësi 12.7 kilometra, atëherë do të bëhet tuneli hekurudhor më i gjatë në botë.