Muzeu më i madh egjiptian hap dyert pas 20 vitesh ndërtim
Një muze prej 1 miliard dollarësh, i cili do të konsiderohet si objekti arkeologjik më i madh në botë i dedikuar një civilizimi të vetëm, do të hapet të shtunën jashtë Kajros, pas shumë vonesash gjatë dy dekadave të ndërtimit.
Një muze prej 1 miliard dollarësh, i cili do të konsiderohet si objekti arkeologjik më i madh në botë i dedikuar një civilizimi të vetëm, do të hapet të shtunën jashtë Kajros, pas shumë vonesash gjatë dy dekadave të ndërtimit.
Më shumë se 50 mijë objekte do të ekspozohen në muze, përfshirë një kolos të Ramzes II prej 83 tonësh dhe 3 mijë e 200 vjetësh, si dhe një anije 4 mijë e 500-vjeçare të faraonit Khufu, i njohur për ndërtimin e piramidave.
Më shumë se 50 mijë objekte do të ekspozohen në muze, përfshirë një kolos të Ramzes II prej 83 tonësh dhe 3 mijë e 200 vjetësh, si dhe një anije 4 mijë e 500-vjeçare të faraonit Khufu, i njohur për ndërtimin e piramidave.
Shumica e artefakteve janë transferuar nga Muzeu Egjiptian, një ndërtesë e mbushur dhe një shekullore në Sheshin Tahrir të Kajros. Të tjera janë gërmuar së fundmi nga nekropoli i Saqqaras, një kompleks tjetër piramidash dhe varresh rreth 22 km në jug të muzeut.
Ahmed Ghoneim, CEO i muzeut, tha për gazetarët se sallat e muzeut përdorin teknologji të avancuar dhe përfshijnë prezantime multimediale, përfshirë shfaqje me realitet të përzier, për të bashkuar trashëgiminë e përjetshme me krijimtarinë e shekullit XXI për brezat e rinj. “Po përdorim gjuhën që përdor brezi Z”, tha ai. “Brezi Z nuk përdor etiketat që lexojmë ne si të rritur dhe preferon teknologjinë.”
Hapja e madhe u shty disa herë, më së fundi në korrik për shkak të konflikteve në Lindjen e Mesme, përfshirë krizën e Gazës. Pritet që udhëheqës botërorë të marrin pjesë në ceremoninë e hapjes së bashku me presidentin egjiptian Abdel Fattah al-Sisi. Para hapjes, raportohet se janë testuar fishekzjarrë pranë piramidave të Gizës, të cilat kanë një rrugë të re lidhëse me muzeun.
Ky kompleks është pjesë e një nisme të madhe infrastrukturore në Egjipt, që përfshin një sistem metroje në ndërtim e sipër dhe një aeroport që filloi punën në vitin 2020. Përveç se shfaq trashëgiminë e lashtë, muzeu përfaqëson një investim strategjik në fushën e kulturës dhe turizmit për ekonominë e dytë më të madhe të Afrikës, pas viteve të ndërprerjeve.
Vizitat u ulën gjatë kryengritjes së Pranverës Arabe në 2011 dhe pandemisë së koronavirusit. Në vitin 2024, Egjiptin e vizituan një rekord prej 15.7 milionë njerëzish, sipas shifrave zyrtare, dhe qeveria synon të dyfishojë këtë numër deri në vitin 2032.
Qeveria shpreson që muzeu të tërheqë më shumë turistë që të qëndrojnë më gjatë dhe të sjellin valutë të huaj për të mbështetur ekonominë e vendit.
Hassan Allam, CEO i Hassan Allam Holding, firmës që menaxhon muzeun, tha se presin midis 15 mijë dhe 20 mijë vizitorë në ditë. “Bota ka pritur… të gjithë janë të emocionuar”, tha ai. Ministri egjiptian i Turizmit dhe Antikave, Sherif Fathy, deklaroi: Është një dhuratë nga Egjipti për botën dhe jemi krenarë që mund ta ndajmë më në fund.
Muzeu hap dyert ndërsa lindin pyetje për sigurinë e artefakteve në Egjipt. Javët e fundit janë vjedhur dy objekte, përfshirë një byzylyk prej ari të faraonit 3 mijë-vjeçar nga një laborator restaurimi në një muze të Kajros. Gjatë Pranverës Arabe, plaçkitësit sulmuan gjithashtu site arkeologjike, duke shkaktuar humbjen e disa artefakteve.