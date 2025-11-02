LEXO PA REKLAMA!

Trafik në aksin Balldren-Milot, shkak numri i lartë i vizitorëve në zonat bregdetare të veriut gjatë fundjavës

Lajmifundit / 2 Nëntor 2025, 19:47
Aktualitet

Trafik në aksin Balldren-Milot, shkak numri i lartë i vizitorëve

Frekuentimi i shtuar i zonave bregdetare gjatë kësaj fundjave, për shkak të motit të ngrohtë dhe diellit, konsiderohet si një nga arsyet kryesore të bllokimit të rrugës.

Aksi Balldren-Milot po përballet me fluks të lartë automjetesh mbrëmjen e kësaj të diele. Sipas raportimeve, trafiku i rënduar ka nisur që prej orës 16:00 dhe vijon të jetë i pranishëm.

Policia rrugore dhe ajo e rendit janë vendosur në disa pika kyçe për të ndihmuar në lehtësimin e lëvizjes dhe për të siguruar rregullimin e trafikut.

