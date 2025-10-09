Trafik kokaine në parking, arrestohet shqiptari me precedentë, do dëbohet nga Italia pas gjykimit
Një takim në dukje i rastësishëm në një parking në Nuvolera të Breshias zbuloi një rrjet trafikimi droge.
Oficerët e stacionit të policisë italiane të Desenzano del Garda arrestuan një 40-vjeçar shqiptar, me precedentë të pastër penalë dhe me banim në Bedizzole, i cili u kap duke i shitur kokainë një klienti.
Ndërhyrja u nxit nga vëzhgimi i kujdesshëm nga oficerët e policisë. I dyshuari u ndalua pranë parkingut në Via Ceselle, në Nuvolera. 40-vjeçari sapo kishte ndaluar kur një burrë tjetër iu afrua dritares për të shkëmbyer disa fjalë me të.
Kjo zgjati vetëm një çast: oficerët, të cilët po monitoronin vendin e ngjarjes, ndërhynë pikërisht kur tregtari po i dorëzonte klientit dy pako me kokainë nga xhami i mjetit.
Midis këmbëve shqiptari mbante 14 doza kokaine, të paketuara paraprakisht dhe gati për shitje, si dhe disa qindra euro. Klienti i shoqëruar pranoi se furnizohej nga 40-vjeçari prej gati dy vitesh, informon media italiane.
Ai u izolua në paraburgim, në pritje të procesit, kurse Komisioneri i Policisë Provinciale të Breshias, Paolo Sartori, urdhëroi gjithashtu revokimin e lejes së qëndrimit të burrit, duke i hapur kështu rrugën dëbimit të tij nga Italia.