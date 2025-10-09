LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Trafik kokaine në parking, arrestohet shqiptari me precedentë, do dëbohet nga Italia pas gjykimit

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 19:31
Aktualitet

Trafik kokaine në parking, arrestohet shqiptari me precedentë, do

Një takim në dukje i rastësishëm në një parking në Nuvolera të Breshias zbuloi një rrjet trafikimi droge.

Oficerët e stacionit të policisë italiane të Desenzano del Garda arrestuan një 40-vjeçar shqiptar, me precedentë të pastër penalë dhe me banim në Bedizzole, i cili u kap duke i shitur kokainë një klienti.

Ndërhyrja u nxit nga vëzhgimi i kujdesshëm nga oficerët e policisë. I dyshuari u ndalua pranë parkingut në Via Ceselle, në Nuvolera. 40-vjeçari sapo kishte ndaluar kur një burrë tjetër iu afrua dritares për të shkëmbyer disa fjalë me të.

Kjo zgjati vetëm një çast: oficerët, të cilët po monitoronin vendin e ngjarjes, ndërhynë pikërisht kur tregtari po i dorëzonte klientit dy pako me kokainë nga xhami i mjetit.

Midis këmbëve shqiptari mbante 14 doza kokaine, të paketuara paraprakisht dhe gati për shitje, si dhe disa qindra euro. Klienti i shoqëruar pranoi se furnizohej nga 40-vjeçari prej gati dy vitesh, informon media italiane.

Ai u izolua në paraburgim, në pritje të procesit, kurse Komisioneri i Policisë Provinciale të Breshias, Paolo Sartori, urdhëroi gjithashtu revokimin e lejes së qëndrimit të burrit, duke i hapur kështu rrugën dëbimit të tij nga Italia.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion