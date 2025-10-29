LEXO PA REKLAMA!

Tjetërsim pronash në Lezhë, lëshohen 10 urdhër-arreste, zbardhen emrat, mes tyre zyrtarë, ish-drejtues të Kadastrës dhe IMT

Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 08:56
Aktualitet

Tjetërsim pronash në Lezhë, lëshohen 10 urdhër-arreste,

Prokuroria ka lëshuar sot, 29 tetor, 10 urdhër-arreste në lidhje me një skemë të dyshuar tjetërsimi pronash në zonën e Lezhës.

Në pranga kanë rënë zyrtarë, ish-drejtues të Kadastrës dhe IMT, të cilët dyshohet se kanë qenë të përfshirë në manipulime dokumentesh dhe favorizime për përvetësimin e tokave.

Zbardhen emrat e 10 personave ndaj të cilëve prokuroria Lezhë ka lëshuar urdhërarreste për veprën “Tjetërsim pronash”.

Bëhet fjalë për:

Pjetër Tuçi – “arrest në burg”
Gentian Malotaj, ish-drejtor i Kadastrës – “arrest në shtëpi”
Artur Shabaku, ish-shef i Legalizimeve – “arrest në shtëpi”
Artmir Maxhuni, zyrtar i Kadastrës – “arrest në shtëpi”
Luiza Bala – “arrest në shtëpi”
Hekuran Xhina – “arrest në shtëpi”
Flor Gjini, ish-drejtor i IKMT – “ndalimi i daljes jashtë shtetit”
Kol Malaj, ish-drejtor i IKMT – “ndalimi i daljes jashtë shtetit”

Martin Ndoka, polic zone në Shëngjin – “pezullimi i ushtrimit të një detyre publike” dhe “ndalimi i daljes jashtë shtetit”.

Masat janë ekzekutuar me urdhër të Prokurorisë dhe vendim të Gjykatës, ndërsa hetimet për këtë çështje janë nisur prej kohësh.

