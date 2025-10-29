LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"Vrapo shpejt... a je gjallë?", gazetarit në Ukrainë i "fluturon" mbi kokë droni rus, shpërthen pranë tij gjatë xhirimeve

Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 08:48
Bota

"Vrapo shpejt... a je gjallë?", gazetarit në Ukrainë i

Realiteti i rrezikshëm i krijuar nga përdorimi masiv i dronëve në luftën ukrainase u përjetua nga afër nga gazetari gjerman, Ibrahim Naber, kur një dron rus shpërtheu pranë tij, ndërsa ai po filmonte me një njësi të mbrojtjes ajrore të ushtrisë ukrainase.

Incidenti ndodhi në zonën e Dnipros dhe sipas Naber, objektivi i sulmit ishte një automjet ushtarak i një njësie ukrainase të Brigadës së 42-të, të cilën ekipi i gazetës gjermane po e shoqëronte.

Pas shpërthimit të shkaktuar nga droni, dikush dëgjohet duke bërtitur "në djall" dhe një i dytë duke thënë "vraponi shpejt drejt pemëve".

Sipas gazetarit gjerman, sulmi ndodhi rreth 25 deri në 30 kilometra pas vijës së frontit, me ekipin e tij vetëm pak metra larg ekipit prej tre vetash ukrainas në kohën e shpërthimit. Një ushtar 48-vjeçar ukrainas u vra në shpërthim, ndërsa një i dytë u plagos aq rëndë saqë iu desh të pritej këmba.

Droni plagosi gjithashtu producentin e WELT Ivan Z., i cili u godit në të dyja këmbët nga fragmente metalike, ndërsa Nampter dhe kameramani i tij, Viktor Lysenko, pësuan vetëm lëndime të lehta.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion