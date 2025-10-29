"Vrapo shpejt... a je gjallë?", gazetarit në Ukrainë i "fluturon" mbi kokë droni rus, shpërthen pranë tij gjatë xhirimeve
Realiteti i rrezikshëm i krijuar nga përdorimi masiv i dronëve në luftën ukrainase u përjetua nga afër nga gazetari gjerman, Ibrahim Naber, kur një dron rus shpërtheu pranë tij, ndërsa ai po filmonte me një njësi të mbrojtjes ajrore të ushtrisë ukrainase.
Incidenti ndodhi në zonën e Dnipros dhe sipas Naber, objektivi i sulmit ishte një automjet ushtarak i një njësie ukrainase të Brigadës së 42-të, të cilën ekipi i gazetës gjermane po e shoqëronte.
Pas shpërthimit të shkaktuar nga droni, dikush dëgjohet duke bërtitur "në djall" dhe një i dytë duke thënë "vraponi shpejt drejt pemëve".
Sipas gazetarit gjerman, sulmi ndodhi rreth 25 deri në 30 kilometra pas vijës së frontit, me ekipin e tij vetëm pak metra larg ekipit prej tre vetash ukrainas në kohën e shpërthimit. Një ushtar 48-vjeçar ukrainas u vra në shpërthim, ndërsa një i dytë u plagos aq rëndë saqë iu desh të pritej këmba.
Droni plagosi gjithashtu producentin e WELT Ivan Z., i cili u godit në të dyja këmbët nga fragmente metalike, ndërsa Nampter dhe kameramani i tij, Viktor Lysenko, pësuan vetëm lëndime të lehta.
Kameramann Viktor hat den Einschlag der russischen Drohne und die Minuten danach auf Video festgehalten. Bilder davon sind Teil unserer Berichterstattung, mit der wir den Angriff bei @welt dokumentieren: https://t.co/APJXMcvRWe pic.twitter.com/wj3uPuMJn9— Ibrahim Naber (@IbraNaber) October 27, 2025