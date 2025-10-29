LEXO PA REKLAMA!

Identifikohet 25-vjeçari që humbi jetën pas aksidentit me motor në Tepelenë

Lajmifundit / 29 Tetor 2025, 08:33
Identifikohet 25-vjeçari që humbi jetën pas aksidentit me motor

25-vjeçari i cili humbi jetën mbrëmjen e djeshme pasi motomjeti i tij u aksidentua në aksin rrugor “Tepelenë-Bënç”. është identifikuar si Ergest Qenani.

Sipas policisë, mësohet se i riu duke drejtuar motomjetin, dyshohet se ka humbur kontrollin, është rrëzuar dhe për pasojë u dëmtua dhe u dërgua në spital për ndihmë mjekësore, por nuk ka mundur t’u mbijetojë plagëve të marra.

Tepelenë/Informacion paraprak

Pasditen e sotme, në aksin rrugor “Tepelenë-Bënç”, shtetasi E. Q., 25 vjeç, duke drejtuar motomjetin, dyshohet se ka humbur kontrollin, është rrëzuar dhe për pasojë u dëmtua dhe u dërgua në spital për ndihmë mjekësore.

25-vjeçari ka humbur jetën në spital në mbrëmje, si pasojë e plagëve, pavarësisht ndihmës mjekësore.


Grupi hetimor po kryen veprimet për zbardhjen e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.

 

