Tiranë/ Qëlloi me shuplakë një fëmijë, nisin hetimet për edukatoren

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 13:44
Aktualitet

Tiranë/ Qëlloi me shuplakë një fëmijë, nisin

Tiranë- Policia e Tiranës ka nisur hetimet për një edukatore në një nga kopshtet e kryeqytetit. Dyshohet se 28-vjeçarja ka qëlluar me shuplakë një fëmijë.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 6: referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen E. D., 28 vjeçe, edukatore, pasi në ambientet e kopshtit ku punon dyshohet se ka qëlluar me shuplakë një fëmijë”, njoftoi sot policia.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme. Ky nuk është rasti i parë që edukatoret denoncohen nga prindërit apo të afërm për keqtrajtim të fëmijës.

Kështu në janar të këtij viti një edukatore e një kopshti në zonën e Astirit në Tiranë u shpall në kërkim nga agjentët e Komisariatit nr. 6 pasi dyshohej se kishte keqtrajtuar një fëmijë të mitur gjatë qëndrimit në kopsht. 

 

 

