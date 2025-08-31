Tiranë/ Qëlloi me shuplakë një fëmijë, nisin hetimet për edukatoren
Tiranë- Policia e Tiranës ka nisur hetimet për një edukatore në një nga kopshtet e kryeqytetit. Dyshohet se 28-vjeçarja ka qëlluar me shuplakë një fëmijë.
“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 6: referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen E. D., 28 vjeçe, edukatore, pasi në ambientet e kopshtit ku punon dyshohet se ka qëlluar me shuplakë një fëmijë”, njoftoi sot policia.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme. Ky nuk është rasti i parë që edukatoret denoncohen nga prindërit apo të afërm për keqtrajtim të fëmijës.
Kështu në janar të këtij viti një edukatore e një kopshti në zonën e Astirit në Tiranë u shpall në kërkim nga agjentët e Komisariatit nr. 6 pasi dyshohej se kishte keqtrajtuar një fëmijë të mitur gjatë qëndrimit në kopsht.