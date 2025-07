“Ti që qelbësh era baltë…”/ Kandidati i Adriatik Lapajt i përvishet Endri Shabanit: Mashkull legen

Vijojnë përplasjet brenda koalicionit “Nisma Shqipëria Bëhet” për mandatin e deputetit, ku këtë herë Arjan Konomi, kandidat për deputet i Adriatik Lapajtt, i ka drejtuar në mesazh kreut të Nisma Thurje, Endri Shabani.

Përmes një videoje të postuar në rrjetin social Instagram, Konomi i drejtohet Shabanit duke i thënë ‘mashkull legen’, ndërsa e paralajmëron duke i thënë ‘Në më dalsh përpara do të jem i pari që do të pështy në fytyrë’, ndërsa vijon ofendimet ndaj tij.

“O Endri Shabani, o mashkulli më kurvë që ekziston. Po si more manipulon me fjalët e mia? Si manipulon del në një emision televiziv dhe thua që unë paskam thënë për fëmijët e Zeqirirt që do i pështy në fytyrë? Jo mo jo, kam thënë për Zeqirit që do e pështy në fytyrë. Por do të pështy dhe ty. Në më dalsh para o Endi Shabani, po e them publikisht dhe nuk kam frikë je skuth, mashkull legen. Më ke prishur tre herë pushimet në Tiranë. Po ti more, ti do vetëm tënde, ti që qelbesh era baltë nga ku e ke origjinën edhe pse ke bërë Oksfordin e që s’ke bërë asgjë, ti që do të bëhesh deputet, kryetar bashkie, që i do të gjitha pa bërë asgjë.

Ndenje me atë merimangën në dorë si surrati yt, si zhabë, kukumjaçkë, tani po na prish e po na çon në manipulim. Nuk kam thënë për Sarën dhe Ymerin unë ta pështyj, kam thënë për Zeqirin.

As daja jot Zeqiri s’ka moral dhe duhet pështyrë në fytyrë, duhet pështyrë ty që nuk dihet sa lekë ke marrë e kush e di çfarë ke bërë që prishe këtë përpjekje. Në më dalsh përpara do të jem i pari që do të pështy në fytyrë o njeri i degradua, njeri i fëlliqur. S’ka nevojë Shqipëria për ty.”, shprehet Konomi.