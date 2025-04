The Times/ Shqiptarët braktisin gomonet, rritet “pazari” i pagesës për të hyrë me kamion në Angli

Franca do t’i rikthejë sërish emigrantët që kalojnë Kanalin pasi një ministër i lartë tha se ky është “një mesazh i qartë” për ata që planifikojnë të bëjnë këtë udhëtim.

Dëshmitë, sipas The Times, trafikantët kanë zhvilluar taktika të reja për trafikimin e shqiptarëve në Mbretërinë e Bashkuar që pas nënshkrimit të një marrëveshjeje për kthimin e shpejtë me kryeministrin shqiptar në vitin 2022, e cila u mundëson atyre që mbërrijnë me anije të vogla të deportohen pothuajse menjëherë.

Shqiptarët janë të gatshëm të paguajnë deri në 23,000 paund për të shkuar në Mbretërinë e Bashkuar në pjesën e pasme të një kamioni për të shmangur zbulimin nga Forca Kufitare e Mbretërisë së Bashkuar.



Numri i shqiptarëve që mbërrijnë me anije të vogla ka rënë nga 12,658 në vitin 2022 në 616 vitin e kaluar.

Shqiptarët janë kombësia më e madhe që zbulohen në pjesën e pasme të automjeteve në portet e Mbretërisë së Bashkuar dhe tani përbëjnë një të pestën e të gjitha zbulimeve.

Trafikantët e njerëzve po përdorin gjithashtu taktika të reja për të shmangur zbulimin në rrjetet sociale duke mashtruar me reklamat e tyre.

Retailleau, i cili u bë ministër i Brendshëm në shtator, pranoi se francezët duhet të bëjnë më shumë për të ndaluar anijet kur ato lëvizin nga Franca.

Ai po fliste para se ndryshimet në ligjin francez të hyjnë në fuqi muajin e ardhshëm, të cilat do të mundësojnë që policia dhe ekipet e shpëtimit franceze të ndalojnë anijet në ujëra të cekëta.

Kur u pyet për mundësinë që francezët të pranojnë emigrantët që kanë mbërritur ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar me anije të vogla, Retailleau tha të martën: “Unë mendoj se duhet të ketë një marrëveshje që mund të arrijmë, një marrëveshje dypalëshe midis qeverive. Sepse shohim shumë prej atyre që mbërrijnë në tokën britanike, ata nuk kthehen. Edhe kur dikush ka kaluar Kanalin, nëse kthehet, kjo do të dërgojë një mesazh të qartë.”

Pothuajse të gjithë emigrantët që mbërrijnë në Mbretërinë e Bashkuar me anije të vogla merren nga anijet e Forcës Kufitare të Mbretërisë së Bashkuar, çka do të thotë që të dhënat e tyre regjistrohen dhe shqiptarët identifikohen dhe përgatiten për t’u deportuar drejt vendit të tyre.

Por shumë nga ata që mbërrijnë në pjesën e pasme të kamionëve mund të kalojnë pa u zbuluar nga autoritetet.

Kjo rrugë është ndjeshëm më e shtrenjtë. The Times gjeti persona që paguajnë deri në 23,000 paund për një vend në një kamion. Reklamat e postuara në TikTok ofrojnë një paketë më të gjerë për emigrantët që përfshijnë gjithashtu punë në grupe kriminale të organizuara si fermat e kanabisit ose operacionet e vjedhjeve.

Shqiptari Emiliano Krosi, 24 vjeç u dënua me 11 vjet burg në nëntor për përfshirjen e tij në 33 vjedhje, përfshirë edhe shtëpitë e futbollistëve të Premier League, Raheem Sterling dhe Marc Cucurella.

TikTok ka filluar të heqë gjithnjë e më shpesh këto reklama, por trafikantët thjesht hapin llogari të reja dhe kërkojnë që “klientët” t’i kontaktojnë ata në WhatsApp, ku mund të kalojnë pa u zbuluar.

Një person i njohur me bandat shqiptare të trafikut së njerëzve i tha The Times se ata kanë ndryshuar taktikat pasi ligji ndryshoi në vitin 2023, duke e konsideruar Shqipërinë një vend të sigurt.

Kur një reporter u kontaktoi trafikantëve në TikTok duke shfaqur interes për të shkuar në Mbretërinë e Bashkuar, ata dhanë një numër të Mbretërisë së Bashkuar, duke thënë: “Kontaktoni në WhatsApp.”

Në WhatsApp, trafikanti bëri një ofertë: “Në pjesën e pasme të kamionit 23.000. Duhet të arrini në Bruksel”.