Vrasje me armë në Selenicë

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 20:47
Dalan Aliaj, 36 vjeç, banues në Fier eshte vrare ne Selenice te Vlores. Fillimisht ngjarja u raportua si të shtëna me armë qe janë regjistruar mbrëmjen e sotme në fshatin Gjorm të Selenicës.

Paraprakisht raportohet për një person të plagosur rëndë, i cili  është transportuar drejt spitalit të Vlorës.

I plagosuri ka qenë tek djali i xhaxhait të tij në fshatin Gjorm, por nuk dihet ende kush e ka qëlluar. Po sipas banorëve i plagosuri është nga fshati Levan i Fierit.

Vlorë/Informacion paraprak

Sot, në fshatin Gjorm, Vlorë, në rrethana ende të paqarta, është gjetur pa shenja jete nga familjarët e tij, shtetasi Dalan Aliaj, 36 vjeç, banues në Fier. Nga veprimet paraprake, gjatë këqyrjes së trupit, i janë konstatuar plagë të dyshuara të shkaktuara me armë zjarri.


Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po kryen këqyrjen e vendit të ngjarjes dhe të gjitha veprimet hetimore për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit.

