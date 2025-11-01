Vrasje me armë në Selenicë
Dalan Aliaj, 36 vjeç, banues në Fier eshte vrare ne Selenice te Vlores. Fillimisht ngjarja u raportua si të shtëna me armë qe janë regjistruar mbrëmjen e sotme në fshatin Gjorm të Selenicës.
Paraprakisht raportohet për një person të plagosur rëndë, i cili është transportuar drejt spitalit të Vlorës.
I plagosuri ka qenë tek djali i xhaxhait të tij në fshatin Gjorm, por nuk dihet ende kush e ka qëlluar. Po sipas banorëve i plagosuri është nga fshati Levan i Fierit.
Vlorë/Informacion paraprak
Sot, në fshatin Gjorm, Vlorë, në rrethana ende të paqarta, është gjetur pa shenja jete nga familjarët e tij, shtetasi Dalan Aliaj, 36 vjeç, banues në Fier. Nga veprimet paraprake, gjatë këqyrjes së trupit, i janë konstatuar plagë të dyshuara të shkaktuara me armë zjarri.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po kryen këqyrjen e vendit të ngjarjes dhe të gjitha veprimet hetimore për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit.