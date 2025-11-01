Francë, vodhën bizhuteritë e muzeut të Luvrit me vlerë 88 mln euro, policia arreston dhe 2 persona të tjerë të dyshuar
Dy persona të tjerë janë akuzuar për një vjedhje në Muzeun e Luvrit muajin e kaluar, tha zyra e prokurorit të Parisit.
Një grua 38-vjeçare është akuzuar për bashkëpunim në vjedhje të organizuar dhe konspiracion kriminal me qëllim kryerjen e një krimi. Veçmas, një burrë 37 vjeç u akuzua për vjedhje dhe konspiracion kriminal. Të dy mohuan çdo përfshirje.
Dy burra që ishin arrestuar më parë u akuzuan për vjedhje dhe komplot kriminal, pasi zyrtarët thanë se ata e kishin “pranuar pjesërisht” përfshirjen e tyre në grabitje.
Bizhuteritë me vlerë 88 milionë euro (76 milionë paund; 102 milionë dollarë) u vodhën nga muzeu më i vizituar në botë më 19 tetor.
Katër burra kryen vjedhjen me shpejtësinë e rrufesë gjatë ditës.
Dy nga hajdutët e dyshuar – të cilët ishin arrestuar më parë – më vonë pranuan përfshirjen e tyre.
Të shtunën, gruaja ndaj së cilës është ngritur akuza qau ndërsa u paraqit para një gjyqtari dhe konfirmoi se jetonte në periferinë veriore të Parisit, La Courneuve, raportoi një gazetar që punonte për agjencinë e lajmeve AFP.
Magjistrati më vonë vendosi që gruaja – emri i së cilës nuk është bërë i ditur – duhet të qëndrojë në paraburgim.
Burri 37-vjeçar – identiteti i të cilit gjithashtu nuk është zbuluar – u urdhërua gjithashtu të qëndrojë në paraburgim. Ai është i njohur për sistemin francez të drejtësisë për grabitje të mëparshme.
Në sistemin gjyqësor francez, një i dyshuar “i vënë nën hetim” normalisht – por jo domosdoshmërisht – do të përfundojë përballë gjyqit. Një magjistrat hetues caktohet për të udhëhequr “hetimin” ndaj personit, duke shqyrtuar në teori materiale që mund ta shfajësojnë, si dhe ta inkriminojnë.
Ndërkohë, i dyshuari mund të mbetet në paraburgim nëse një gjyqtar beson se ai ose ajo përbën një rrezik potencial për publikun, ose mund të arratiset, ose mund të bashkëpunojë me të tjerë për të rregulluar mbledhjen e provave.
Ky argument i fundit u përdor për të justifikuar vazhdimin e paraburgimit të gruas 38-vjeçare.
Roli i dyshuar i të dyshuarit të dytë – burrit 37-vjeçar – nuk është i qartë. Por kur të pestë u arrestuan të mërkurën, zyra e prokurorit tha se njëri prej tyre ishte i lidhur me anë të ADN-së me vendin e krimit.
Ndoshta prandaj ai dyshohet të jetë një nga dy burrat që qëndruan në rrugë gjatë grabitjes.
Personi i katërt i përfshirë në vendngjarje nuk është kapur ende.
Tre persona të tjerë të ndaluar më parë këtë javë janë liruar pa akuza.