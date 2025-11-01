LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

VIDEO/ “Kujdes se polici”, pikante nga fushata e Florjan Binajt, qytetarët e përshëndesin dhe premtojnë mbështetje

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 20:28
Politikë

VIDEO/ “Kujdes se polici”, pikante nga fushata e Florjan Binajt,

Fushata e Florjan Binajt ka filluar! Tashmë kandidati i pavarur ka dalë në terren ku çdo ditë takon qytetarë të ndryshëm. Sot, ai ka dalë te zona e Liqenit Artificial ku nuk mungojnë edhe batutat.

Pjesë nga takimet:

Florjan Binaj: Kujdes se do tju kapë polici (iu drejtohet dy të miturve në monopatina)

Florjan Binaj: Nuk i kap polici se nuk i kap as ligji.


Qytetarja: Ju uroj me shpirt suksese!

Florjan Binaj: Shumë faleminderit!

Qytetari: Si gjys fushate ma merr mendja…

Florjan Binaj: Si gjys fushatë.

Qytetari: Suksese!

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion