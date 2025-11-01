VIDEO/ “Kujdes se polici”, pikante nga fushata e Florjan Binajt, qytetarët e përshëndesin dhe premtojnë mbështetje
Fushata e Florjan Binajt ka filluar! Tashmë kandidati i pavarur ka dalë në terren ku çdo ditë takon qytetarë të ndryshëm. Sot, ai ka dalë te zona e Liqenit Artificial ku nuk mungojnë edhe batutat.
Pjesë nga takimet:
Florjan Binaj: Kujdes se do tju kapë polici (iu drejtohet dy të miturve në monopatina)
Florjan Binaj: Nuk i kap polici se nuk i kap as ligji.
Qytetarja: Ju uroj me shpirt suksese!
Florjan Binaj: Shumë faleminderit!
Qytetari: Si gjys fushate ma merr mendja…
Florjan Binaj: Si gjys fushatë.
Qytetari: Suksese!