Të shtëna me armë dhe plagosje me thikë në Peqin, procedohet 20-vjeçari, shpallen në kërkim dy vëllezërit

Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 14:36
Aktualitet

Të shtëna me armë dhe plagosje me thikë në Peqin,

Një konflikt për motive të dobëta përfundoi me përdorimin e thikës dhe armës në Peqin.

Një 20-vjeçar është proceduar për veprat penale “Plagosja e lehtë me dashje” dhe “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”, pasi gjatë një konflikti për motive të dobëta, ka plagosur lehtë me mjet prerës (thikë) shtetasin A. T., 49 vjeç, i cili u procedua penalisht për veprën penale “Moskallëzim i krimit”.

Po ashtu u shpall në kërkim shtetasi me iniciale G. T., 26 vjeç, dhe O. T., 21 vjeç (djemtë e 49-vjeçarit) sepse pas këtij konflikti, dyshohet se kanë qëlluar me armë zjarri në ajër, afër banesës së shtetasit E. Sh.

Policia po punon për kapjen e shtetasve G. T. dhe O. T. dhe për dokumentimin e rrethanave të rastit.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.

